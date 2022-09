Elezioni politiche: affluenza, exit-poll, proiezioni e risultati in diretta

Secondo i primi exit poll di Opinio Italia per la Rai, la coalizione di centrodestra è in vantaggio con una forbice che va dal 41 al 45 per cento. Il centrosinistra, invece, si attesterebbe tra il 25,5 e il 29,5 per cento.

Un successo per Giorgia Meloni, ma non per gli alleati: la Lega sarebbe tra l’8,5 e il 12,5 per cento e Forza Italia al 6-8. Il Pd sarebbe tra il 17-21 per cento, tallonato dal M5s tra il 13,5-17,5. Il Terzo Polo di Matteo Renzi e Carlo Calenda che speravano di arrivare al 10 per cento e secondo i primi exit poll si attesterebbero ora tra il 6,5-8,5 per cento.

23:47 – Anticipazione Swg per La7: «Lega più bassa del 10 per cento»

Secondo un’anticipazione in diretta data da Swg a La7 la Lega potrebbe avere una percentuale più bassa del 10 per cento, forse addirittura più bassa del 9 per cento.

23:37 – Ricciardi (M5S): «Letta faccia Mea Culpa»

«Il Pd ha la responsabilità politica della vittoria del centrodestra. Ha chiuso la porta al M5S, ha portato avanti una pessima gestione della fase delle alleanze. Letta deve fare mea culpa. Con il M5S ha chiuso ogni possibilità di coalizione (…) pagherà in termini di voto». Così ha commentato i primi exit poll Riccardo Ricciardi, vicepresidente del M5S, intervistato dalla sede di Campo di Marzio.

23:34 – Primi Exit Poll Rai sul Senato: Centrodestra tra il 111 e il 113 seggi

Per i seggi al Senato i dati sui primi Exit Poll forniti alla Rai da parte del Consorzio Opinio Italia vedono in vantaggio il Centrodestra con una forbice tra 111 e 131 seggi. Segue il Centrosinistra che oscilla tra 33 e 53 seggi, il Movimento 5 Stelle tra 14 e 34 seggi e Azione e Italia Viva con una forbice tra 4 e 12 seggi. Italexit zero seggi, le altre forze politiche tra 3 e 5.

23.26 – Salvini su Twitter: «Centrodestra in netto vantaggio»

Centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato!

Sarà una lunga notte, ma già ora vi voglio dire GRAZIE❤️💪 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 25, 2022

23.20 – Affluenza al 64,6% secondo gli ultimi dati

Il dato provvisorio dell’affluenza alle 23 (3.401 comuni su 7.904) è al 64,6% in netta diminuzione rispetto al 74,3% del 2018.

23.19 – Exit poll Trend Swg: FdI prima forza politica con una forbice tra il 23 e il 27 per cento

Secondo il primo exit poll di Trend Swg per La7 Fdi è la prima forza politica con una percentuale tra il 23 e il 27 per cento. Il Pd ha una percentuale tra il 18 e il 22; il M5s tra il 13,5 e il 17,5, Lega tra il 9,5 e il 13,5 e Forza Italia tra il 6 e l’8.

LEGGI ANCHE: Cathy La Torre insultata al seggio, denunciato lo scrutatore 22.20 – Per Fratelli d'Italia oltre 400 cronisti da tutto il mondo