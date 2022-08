Il simbolo dei moderati, Panzironi e l’assist di Renzi: il peggio settimanale della campagna elettorale

Road to 25 settembre. La campagna elettorale prosegue senza esclusione di colpi, dalle aspre polemiche tra ex compagni pentastellati agli accordi firmati e poi stracciati, fino ai messaggi multilingua all’Europa e alle promesse di ponti sullo Stretto. Ecco il peggio della settimana.

Noi moderati, cerchi alla testa: voi quanti ne vedete?

Si chiama “Noi moderati” la nuova lista unitaria dei centristi del centrodestra. Fin qui tutto a posto, non fosse che la quantità di cerchi nel simbolo rischia di dare alla testa, una volta arrivati alle urne. Un cerchio a fondo blu con il nome della lista, poi sotto i due simboli delle alleanze che si sono formate nei giorni scorsi: “Noi con l’Italia” di Maurizio Lupi e “Italia al centro” di Giovanni Toti; e quella tra l’Udc di Lorenzo Cesa e “Coraggio Italia” di Luigi Brugnaro. Alleanze nelle alleanze, cerchi nei cerchi: grafico svogliato, in vacanza, sottopagato e per questo vendicativo? Chissà. Di sicuro il simbolo ha scatenato l’ironia su Twitter: «Giochino da fare sotto l’ombrellone: quante circonferenze vedete?», «Più simboli che elettori», «Più che un simbolo, è un frattale».

Renzi, il ragazzo gioca bene

Se si chiamasse Renzinho sarebbe già tornato a Palazzo Chigi. E invece, siccome si chiama meno esoticamente Renzi, Matteo da Rignano sull’Arno si deve accontentare di servire assist (di trivela) a Carlo Calenda, sul terreno di gioco del Terzo Polo. E pensare che il leader di Azione non ci pensava proprio a fare squadra con Italia viva. Il calcio è un gioco, vabbé, ma anche la politica non è mica tanto seria.

E per tutti quelli che due giorni fa hanno detto che il video del primo assist era una finzione, ecco il secondo. Buttiamola sul ridere, vai. Che se pensiamo alla Legge di Bilancio ci deprimiamo 😩 pic.twitter.com/pVCKZc0BQP — Matteo Renzi (@matteorenzi) December 4, 2018

Panzironi, Robespierre da matti

Candidato a Ventotene, Mario Adinolfi non ha preso nemmeno un voto. Quanti ne racimolerà il sedicente medico Adriano Panzironi, guru di un regime alimentare che promette di far vivere fino a 120 anni oltre che di curare diverse patologie? La dieta è stata condannata dal Tar del Lazio in quanto «pericolosa per la salute», ma il suo ideatore non è certo tipo da basso profilo. Pochi giorni fa si è candidato alle elezioni scrivendo su Facebook: «Sono quasi dieci anni che combatto contro la Medicina dogmatica, e nonostante sia riuscito a far diventare centinaia di migliaia di persone consapevoli della loro salute, mi rendo conto che nulla è cambiato nella gestione sanitaria». Rivoluzione (sanitaria) più ghigliottina: l’idea c’è, i voti probabilmente (si spera, per la nostra salute) mancheranno.