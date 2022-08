La gag di Berlusconi, la gita a Roma con il Terzo Polo, Salvini a Siena: il peggio settimanale della campagna elettorale

L’unica consolazione, per questi politici e questo modo di fare politica, è che siamo nel pieno periodo di Ferragosto, con gli elettori dunque intenti solo a riposarsi, godersi gli ultimi rimasugli di estate e di vacanze, senza dare troppo peso – si spera – alle sparate da campagna elettorale. Perché non sono mancate nemmeno questa settimana le uscite sguaiate, i candidati che si azzuffano in maniera goffa su Twitter, le proposte rivedibili (eufemismo). Tag43 ha raccolto ancora una volta il peggio partorito negli ultimi sette giorni dalla contesa tra i partiti.

La sicurezza dei cittadini è il primo compito di uno Stato liberale. L’organico delle Forze dell’Ordine è troppo ridotto: abbiamo il dovere di potenziarlo in modo adeguato e le retribuzioni devono aumentare di un terzo.

Se sei d’accordo, il 25 settembre devi votare Forza Italia. pic.twitter.com/mXNu1uyOsW — Silvio Berlusconi (@berlusconi) August 16, 2022

Berlusconi, la finta gaffe a tinte rosse

Come non iniziare da lui, Silvio Berlusconi. Con le sue “pillole” programmatiche – un video al giorno di pochi minuti – sta dispensando i punti salienti di cosa vorrebbe fare Forza Italia in caso di approdo al governo, e pazienza se non sempre gli alleati Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono d’accordo. In una delle ultime chicche, però, è andato oltre, alla sua maniera: parlando di sicurezza, ha detto guardando la telecamera e pensando di fare lo spiritoso: «Se anche tu sei d’accordo, il 25 settembre devi votare Partito comunista!». Poi, a completare la gag: «Ho sbagliato! Devi votare per noi, per Forza Italia». Con sorrisone finale. Di sicuro sui social se ne è parlato parecchio, e se quello era l’intento, missione compiuta. Ma l’effetto è stato un po’ straniante, o cringe, direbbero i giovani. Come se fossimo tutti dei nipotini che stanno ad ascoltare il nonno che fa sempre la stessa battuta. Convinto ancora di far ridere.

I giovani al centro: per loro un viaggio gratis a Roma

È già stata notata la cronica assenza dei giovani dal dibattito che ci sta accompagnando al voto. Nessun partito che parli davvero a 20enni e 30enni, che li faccia sentire al centro di una proposta politica seria, che si impegni a fare qualcosa per contrastare gli stipendi che calano (l’Italia è l’unico Paese Ocse in cui i salari sono diminuiti negli ultimi 30 anni e i nati dopo il 1986 hanno il reddito pro-capite più basso della storia italiana), per aiutarli ad affrontare il caro affitti (al netto della controversa idea dei 2 mila euro all’anno che promette il Pd), insostenibile in certe città come Milano, o per permettere di votare ai tanti fuori sede. Del resto i giovani sono quasi del tutto assenti anche dalle candidature, e non è certo un caso. Poi però, all’improvviso, arrivano loro. Quelli del Terzo polo. Con una proposta geniale e accattivante: «Vogliamo dare la possibilità di far conoscere la Capitale d’Italia tramite un viaggio gratis per tutti gli under 25». Una gita. L’unica idea dei centristi per i ragazzi è portarli in gita.

Ma santiddio ma uno, un pirla, uno che vi dice “guardate che se mettiamo il viaggio gratis a Roma per tutti poi possiamo scrivere anche 70 pagine di programma che si parlerà e ci perculeranno solo su quello” ma non lo avete? Ma questa gente la pagate? Ma come stracazzo vi viene? pic.twitter.com/vjyZu53b0V — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) August 19, 2022

Salvini colpisce ancora (stavolta a Siena)

Infine Matteo Salvini e la sua inscalfibile nomea di menagramo. Almeno se si parla di eventi sportivi. Spesso il leader della Lega infatti è stato pizzicato a portare iella a squadre di calcio o atleti, quando il suo interesse e i suoi auguri si spingevano oltre la sfera politica: nelle occasioni in cui era presente in tribuna a San Siro e capitava che il Milan perdesse, in molti mettevano i due eventi in correlazione. Stavolta però il “Capitano” si è spinto oltre, dove non era mai riuscito. Ha fatto slittare addirittura il Palio di Siena. Come? Annunciando in pompa magna su Twitter la sua presenza alla giornata inaugurale, il 16 agosto. Ma quello stesso giorno un violento temporale si è abbattuto sulla città toscana, facendo rimandare il tutto di 24 ore. E qualcuno sui social non ha potuto fare a meno di notare: «Er Sentenza colpisce ancora».