Torna la polio nel Regno Unito: virus trovato nelle acque di Londra

Dopo il Covid e le sue varianti è arrivato il vaiolo delle scimmie. Ma ora un vecchio “nemico” torna a fare paura. A Londra sono state trovate tracce di virus della poliomielite dopo vent’anni. Un allarme non da poco, tanto che il Regno Unito ora rischia la revoca dello status polio-free. Il virus è stato trovato nelle acque reflue di Londra durante i test di routine svolti tra febbraio e maggio. I campioni riguardano le zone a nord e a est della capitale inglese. Per fare chiarezza si è subito attivata l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che vuole indagare urgentemente per capire l’entità della trasmissione.

Polio nel Regno Unito: ultimo caso nel 1984

I Paesi della Gran Bretagna sono dichiarati liberi dalla Poliomielite dal 2003, un ventennio dopo l’ultimo caso registrato nel 1984. Quello della polio è un virus che ormai sembrava essere scomparso in gran parte del pianeta, grazie al forte impatto dei vaccini nel corso di decenni. Resta presente, ma in maniera endemica, in Afghanistan e Pakistan. Recentemente però erano stati registrati casi in Ucraina e in Israele, ma anche in Mozambico. Quest’ultimo è il caso più recente, con un bambino trovato affetto dal virus nella capitale Tete e il governo del Paese a incentivare nuovamente la vaccinazione.

Roberto Burioni: «Se c’è il virus nelle fogne c’è gente che ha la polio»

«L’uomo è l’unico ospite naturale del virus», ha scritto su Twitter Roberto Burioni, Professore di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. «Se nelle fogne di Londra c’è il virus significa che a Londra c’è gente che ha in questo momento la polio», ha proseguito poi Burioni. Poco prima il noto medico aveva scritto che si tratta di una «pessima notizia» e lanciato un appello: «Se avete avuto la pessima idea di non vaccinare i vostri figli contro la polio (o non siete vaccinati) provvedete immediatamente».