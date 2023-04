Polino, chiude l’ultimo alimentari: sindaco acquista auto di comunità per fare la spesa

Una storia che si ripete ciclicamente e che appartiene ai piccoli paesi ricchi di tradizioni e di patrimonio comune, ma poveri di quella economia necessaria a tenerli in vita. Polino, un piccolo borgo montano in provincia di Terni, è balzato sui giornali dopo un articolo de Il Messaggero, dove è stato diffuso un triste dato: da qualche tempo, circa qualche settimana, l’ultimo negozio di alimentari del paese che aveva resistito alla legge della globalizzazione ha dovuto abbassare le serrande. La disparità tra uscite ed entrate è stata tale che ha portato i proprietari alla chiusura.

Ultimo alimentari chiuso a Polino: la reazione del sindaco

Una notizia che il sindaco del paese, Remigio Venanzi, non ha voluto subire passivamente, pensando ad un’idea per allontanare lo spauracchio dello spopolamento. La sua proposta? Acquistare un’auto di comunità per poter andare a fare la spesa nel supermercato più vicino. Si tratterebbe del primo progetto pilota per paesi montani, come ha spiegato il primo cittadino a Il Messaggero.

Il mezzo furgonato, acquistato da fondi europei riservati ai centri montani, è il risultato dell’assegnazione di un progetto presentato alla Comunità Europea. «Pensiamo di fare almeno quattro viaggi a settimana – ha dichiarato il sindaco Remigio Venanzi – i cittadini potranno usufruire gratuitamente del mezzo, tutti senza distinzione, ovviamente con una particolare attenzione per chi vive da solo». La manutenzione del mezzo e la messa a disposizione di un autista sarà affidata ad un’associazione di volontariato.

Previsti altri progetti per mantenere vivo il paese

Il progetto del mezzo furgonato non è l’unico progetto che il sindaco avrebbe in mente: in cima alla lista anche la possibilità della riapertura di uno spaccio alimentare: «Anche in questo caso sarà a costo zero per il bilancio del Comune, alla luce delle sovvenzioni europee. I nuovi fondi permetteranno di acquistare il locale, attrezzandolo e mettendolo a disposizione di chi ne farà richiesta. Ovviamente a determinate condizioni, in modo da avere comunque un punto di rifornimento in paese per i prodotti di prima necessità. A gestirlo potrebbe essere una coppia di profughi ucraini (sono 9 i rifugiati ospitati a Polino dall’inizio della guerra, ndr)».