Incidente al poligono, gravemente ferito il marito della viceministra Gava

Il colonnello dei Carabinieri Antonio Dibari, marito della viceministra all’Ambiente Vannia Gava, è rimasto ferito in un incidente avvenuto ieri al poligono di tiro di Aviano. Come ricostruito dai media locali, il militare è stato colpito alla gamba da uno sparo accidentale che gli ha lesionato un’arteria: l’ufficiale dell’Arma, sottoposto a un lungo intervento chirurgico, si trova ora ricoverato in terapia intensiva e sarebbe fuori pericolo.

Sull’accaduto è stato aperto un fascicolo

L’incidente è avvenuto alla Scuola Italiana di Tiro Pratico, ex cava Sartori, di San Martino di Campagna, dove l’ufficiale stava coordinando l’Ufficio ordinamento, addestramento, informazione e operazioni. Stando a quanto riportato dalla viceministra Gava, il marito si stava allenando da solo, quando è partito un colpo. Sull’accaduto è stato aperto un fascicolo.

Le parole della viceministra Gava

«Sono tornata dall’ospedale un’ora fa: è uscito dalla sala operatoria alle 6.30, dopo un intervento di 11 ore. È stata colpita un’arteria importante. La situazione è ancora molto complicata» ha spiegato la viceministra Gava. Numerosi i messaggi di supporto dal mondo della politica. Auguri al colonnello Dibari e parole di vicinanza alla moglie sono arrivati ad esempio della deputata dem Debora Serracchiani e dal ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, così come dalla senatrice Tatjana Rojc: «Sono molto colpita e addolorata da quanto occorso al colonnello Dibari cui auguro di ristabilirsi presto e del tutto, col sostegno della moglie Vannia Gava, della famiglia e dell’Arma dei Carabinieri. A tutti loro va il mio pensiero».

Chi è il colonnello Antonio Dibari

Attuale vicecomandante provinciale dei carabinieri di Pordenone, Dibari aveva lasciato la polizia di Stato nel 2002, per passare all’Arma: all’epoca era vicequestore aggiunto, già capo nel corso della sua carriera della volante, della Digos e dell’ufficio stranieri nonché vicedirigente della squadra mobile. Inizialmente tenente colonnello a Gorizia, Dibari (oggi 49 anni) è poi rientrato nella sua Pordenone. Attualmente è anche presidente della Scuola Italiana di Tiro Pratico.