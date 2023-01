Traveller Review Award, Polignano a Mare luogo italiano più accogliente del mondo

L’undicesima edizione dei Traveller Review Award di Booking.com ha inserito tra le 10 località più accoglienti ed ospitali del mondo Polignano a Mare, la cittadina barese nota anche per essere la città natale di Domenico Modugno.

Polignano a Mare luogo italiano più accogliente del mondo

Il Traveller Review Award è una classifica che stila le migliori località turistiche secondo gli utenti di Booking.com, il sito di prenotazioni online. I criteri di valutazione vanno dai servizi offerti, all’ospitalità ed all’accoglienza riservata agli ospiti, nonché alle bellezze del posto e delle sue tradizioni.

Questa undicesima edizione ha visto l’ingresso nella classifica della cittadina pugliese, unica località italiana come era successo nella passata edizione con Matera. Secondo le recensioni raccolte da Booking.com per un anno intero, il paese che si affaccia a strapiombo sul Mar Adriatico è risultata fra le più accoglienti per i turisti di tutto il mondo.

Il commento degli amministratori locali

Un grande orgoglio per i cittadini e per il sindaco Vito Carrieri, che dichiara: «Polignano a Mare è una città che accoglie. Gli utenti di Booking.com hanno premiato le competenze, la passione e i sacrifici quotidiani degli operatori e degli addetti al settore facendoci vincere. Questo premio è anche frutto della nostra attitudine all’accoglienza, delle meraviglie paesaggistiche, delle tradizioni, degli eventi culturali e dell’enogastronomia di qualità»

Soddisfatto anche il Presidente della Regione Michele Emiliano, che scrive: «Polignano a Mare è il luogo più accogliente al mondo, secondo Traveller Review Award di Booking.com. Chiudiamo la giornata con questa bella notizia: oltre che per i fondali cristallini e per il suo affascinante centro storico, Polignano conquista i visitatori anche per la qualità dei servizi offerti».

La località marina pugliese è l’unica località italiana in una top ten che comprende Europa, Asia, Americhe e Australia. Il riconoscimento si basa sulle oltre 240 milioni di recensioni e vede al primo posto la regione spagnola de La Roja.