Polemica Ghostbusters: nel cofanetto manca la versione femminile

Un classico del cinema hollywoodiano, di cui sono stati fatti sequel e soprattutto reboot, rischia di perdere molti fan. La saga di Ghostbusters è improvvisamente avvolta da un folto strato di polemiche a causa del nuovo cofanetto da collezione. Pre-ordinabile su Walmart e acquistabile dall’1 febbraio 2022, si chiama Ghostbusters Ultimate Collection ma non include proprio tutti i capitoli. La Sony, infatti, non ha inserito la versione del 2016, il reboot con protagoniste delle inedite Acchiappafantasmi donne, girato da Paul Feig.

All’interno del cofanetto, quindi, non c’è tutto il materiale cinematografico legato all’universo Ghostbusters e a mancare è proprio il film con le protagoniste femminili. Ghostbusters Ultimate Collection dovrebbe essere composto, quindi, dal film Ghostbusters, l’originale del 1984 e da una ristampa del libro Making Ghostbusters del 1985, al cui interno si trovano note alla sceneggiatura e dettagli della produzione del film. A questo materiale, già molto attrattivo per i fan, si aggiungono il sequel del 1989, Ghostbusters 2, e la pellicola del 2021, Ghostbusters: Afterlife, oltre a due dischi di contenuti bonus. Morale della favola: manca il film del 2016, interpretato da Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon e Leslie Jones. Il prezzo sarà di 145 dollari.

Alla base della polemica, quindi, è ciò che non c’è all’interno del cofanetto da collezione. E a farla partire è stato qualche giorno fa, con un tweet, il regista del reboot, Paul Feig. «So che deve esserci un errore», ha scritto dopo aver letto la notizia. Dopo aver sottolineato il successo tra i fan del film e di aver vinto il Kids Choice Award, Feig rincara dicendo che immagina «che questa sia stata solo una svista». Ma anche se non fosse stato acclamato dalla folla e fosse stato, invece, un completo flop, il film andrebbe inserito nel cofanetto. Questa è stata la risposta dei tanti fan che hanno risposto direttamente al tweet di Feig e che non si capacitano di come la Sony possa averlo «dimenticato». Dalla casa di produzione, intanto, non è arrivata alcuna risposta.

Um … @SonyPictures, I know this must be a mistake. We do have a lot of fans and Bill, Dan and Ernie were in it and it won the Kids Choice Award for Best Feature Film the year it came out. So, I guess this was just an oversight? #weareallghostbusters 👻❤️ https://t.co/dI8TwJsG4I

— Paul Feig (@paulfeig) December 22, 2021