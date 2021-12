Il digitale avanza, ma l’analogico conserva sempre il suo fascino. Come testimonia Polaroid, la storica azienda leader delle fotografie istantanee. Nonostante l’avvento di macchinette hi-tech e smart, che hanno circoscritto le vendite dei vecchi rullini, sono ancora tanti gli appassionati che amano scattare in analogico. Se siete alla ricerca del vostro modello ideale o del regalo di Natale per un amico o un parente, ecco una guida di Wired con i migliori prodotti disponibili per prezzi e caratteristiche.

Polaroid, le migliori macchinette disponibili sul mercato secondo Wired

Innanzitutto, occorre fare una piccola precisazione. Sebbene siano emblema della tradizione, anche le fotografie istantanee si sono adattate ai tempi. Dimenticate dunque le vecchie pellicole da sventolare, perché oggi il metodo è nettamente cambiato. Come ricorda Wired, una volta sfilate dalla macchinetta, bisognerà riporle al buio o rivolte verso il tavolo, aspettando quindici minuti per il completamento.

Polaroid Now e Now+, tradizione e innovazione in un solo device

Inquadra, scatta, visualizza. Il funzionamento di Polaroid Now è semplice e intuitivo tanto da costituire una delle migliori proposte dell’azienda. Talmente leggera da pesare solo 434 grammi senza la cartuccia da 8 scatti, realizza immagini in formato 107×88 millimetri. Ottima la risposta dell’autofocus e la doppia esposizione che aumenta le potenzialità creative, unendo inquadratura panoramica e ritratto in una sola immagine. L’autonomia della batteria consente di effettuare ben 120 scatti, pari dunque all’utilizzo di 15 cartucce. Il prezzo è di 99,9 euro. È disponibile anche la versione Now+ con supporto al bluetooth per il collegamento allo smartphone e all’editing tramite app. In aggiunta, offre cinque filtri colorati da inserire davanti all’obiettivo. Per tale macchinetta, il prezzo sale a 149,99 euro.

"The Polaroid Now+ is one release that really hits all the areas where it matters, even including extra surprises like the lens cap and filter set."

– @Keith.wee Shop now: https://t.co/vQRBLdt7er pic.twitter.com/g4nlefFSpk — Polaroid (@Polaroid) November 12, 2021

Polaroid Go, design compatto e opzione per i selfie

Se avete bisogno di una macchinetta piccola, ma altamente prestazionale, Wired consiglia Polaroid Go. Versione in scala ridotta, sia in termini di design che di funzionalità, della Now, occupa il 60 per cento in meno di volume e pesa quasi la metà. Facile da utilizzare, presenta opzioni davvero accattivanti grazie a una modalità con doppia esposizione, al flash e a uno specchietto per i selfie. Limitato il formato delle immagini, fermo a soli 47×46 millimetri. Buona anche in questo caso la batteria, che garantisce un’autonomia persino superiore a quella della versione Now con oltre 200 scatti, pari a 25 rullini diversi. Il prezzo sui principali e-store è di 103,99 euro.

Hold your Polaroid Go camera or favorite photo near and dear with our new camera clips and photo tags. Shop now: https://t.co/4bqBhTbvkC 📷 @dreamingman.0319 pic.twitter.com/X6EN2wwqhJ — Polaroid (@Polaroid) September 30, 2021

Polaroid Lab, una stampante per lo smartphone

Quante volte avete apprezzato una foto scattata con lo smartphone ma non avete trovato il metodo per stamparla in breve tempo? Polaroid Lab rappresenta la soluzione ideale per dare corpo ai file su cellulare in soli 15 minuti. Tramite l’app Polaroid è possibile selezionare la foto da stampare, editando esposizione e altre opzioni come saturazione e contrasto, dopodiché basta poggiare lo smartphone sulla base e cliccare il grande pulsante rosso. La scansione è istantanea ed efficace, stampando la foto nel canonico quarto d’ora. È possibile creare collage fino a 9 fotografie assieme oppure abbinare un’immagine a un video tramite la realtà aumentata. Una volta sviluppata, la foto sarà in grado di riprodurre un video sullo smartphone appena inquadrata, seguendo il modus operandi dei Qr Code. Il prezzo è di 89,99 euro.

“The view of MT Fuji was worth the climb."

–@the.polaroid.adventure 📸 Polaroid Lab

🎞 Polaroid Color i‑Type Film#MyPolaroidNow pic.twitter.com/H1GvO0qR6e — Polaroid (@Polaroid) October 7, 2021

Polaroid Hi-Print, immagini fuori in 60 secondi

Come ultimo device Polaroid, Wired consiglia la Hi-Print, una stampante a sublimazione a colori dotata di grande trasportabilità. Le sue dimensioni sono infatti solo 17,5×10,1×4,6 centimetri mentre il peso non supera i 255 grammi senza pellicola. La batteria consente soltanto 20 stampe, ma raggiunge la carica al 100 per cento in appena un’ora. Il supporto al bluetooth è in grado di connettere la macchinetta a qualsiasi device iOS e Android. Il prezzo sugli e-store è di 78,99 euro.

Pellicole, dalle i-Type alle Go Color Film, l’importante è fare la scelta giusta

Ogni Polaroid è inutile senza le cartucce giuste. Le migliori e più economiche sono le i-Type, disponibili a un costo di 15,99 euro al pacchetto. Ciascun rullino garantisce otto scatti ed è disponibile in diversi tipi, da quelli a colori con cornice nera a quelli con la finitura in oro, fino ai classici in bianco e nero. Sono ideali per Polaroid Now e Lab, ma non sono compatibili con Polaroid Go. Quest’ultima infatti richiede le cartucce Go Color Film acquistabili nella sola versione a colori con cornice bianca. Ogni confezione include due rullini da otto scatti l’uno e costa 27,99 euro.