Pokémon Sleep, il videogame che si gioca dormendo: come funziona

Il mondo dei videogiochi si arricchisce di un’interessante quanto singolare novità. È atteso per quest’estate Pokémon Sleep, il nuovo titolo mobile di Pokemon Company ispirato al mondo creato nel 1996 da Satoshi Tajiri. Il prodotto però si potrà giocare esclusivamente durante il sonno. Disponibile su Android e iOS, permetterà di trasformare le ore di riposo in divertimento senza muovere un muscolo. Il software infatti utilizzerà speciali tracker per monitorare la qualità del sonno notturno e permettendo all’utente di catturare creature diverse a seconda che dorma profondamente o si trovi in uno status di dormiveglia. In arrivo anche una versione compatibile della più celebre app Pokémon Go e le espansioni di Scarlatto e Violetto, gli ultimi capitoli per Nintendo.

Rest your very best when #PokemonSleep arrives this summer! pic.twitter.com/WWlil8wB4Q — Pokémon Sleep (@PokemonSleep) February 27, 2023

Pokémon Sleep, tutte le novità del videogame mobile per Android e iOS

Per iniziare a giocare con Pokémon Sleep basterà mettere lo smartphone accanto al cuscino prima e il software inizierà a funzionare. Tramite speciali tracker può monitorare il sonno degli utenti, individuandone tre stati fra leggero, intermedio e profondo. Ogni stile permetterà di attirare specie di Pokémon differenti che, al risveglio, attenderanno il loro nuovo amico pronti per l’avventura. Già, in cosa consiste però il nuovo videogame? Il giocatore infatti viaggerà su un’isola inedita, dove il professor Neroli è intento a studiare il sonno delle celebri creature. Insieme a lui ci sarà Snorlax, che tutti gli appassionati del manga e anime conoscono dall’esordio negli Anni ’90. Durante la notte, in base al sonno del giocatore, altri Pokémon si avvicineranno a lui, sbloccando abilità e opzioni sempre differenti. «In concetto base è che tutti non vedranno l’ora che arrivi la mattina», ha detto Tsunekazu Ishihara, presidente di Pokémon Company.

Sebbene per Pokémon Sleep non ci sia ancora una data ufficiale precisa, diverso è il caso di Pokémon Go Plus+, aggiornamento della celebre app mobile. In arrivo il 21 luglio, la nuova versione consentirà di giocare senza dover guardare continuamente lo schermo del telefono. Basterà lanciare PokéBall casualmente e attendere che le creature selvatiche ci finiscano dentro, facendo guadagnare all’utente inediti oggetti utili per il prosieguo dell’avventura. Le novità però non finiscono qui, perché sono in arrivo i Dlc o espansioni di Pokémon Scarlatto e Violetto per Nintendo Switch. Il tesoro dell’Area Zero porterà i Poké-allenatori in nuove mappe da visitare e creature da catturare. Attualmente non vi è una data di uscita ufficiale, ma si parla solo del prossimo autunno.