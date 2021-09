Pokémon Detective Pikachu, stasera sabato 11 settembre 2021 su Italia Uno: carriera e vita privata del protagonista Ryan Reynolds

Dopo il grande successo cinematografico, Pokémon Detective Pikachu sbarca in televisione questa sera, sabato 11 settembre 2021, alle 21.20 su Italia Uno. Diretto dal regista Rob Letterman e ispirato all’omonimo videogioco della Nintendo, è il primo film tratto dal franchise di Pokémon realizzato in live action attraverso una tecnica mista che prevede l’impiego di attori in carne e ossa e personaggi costruiti in computer grafica. Al centro della storia la scomparsa del geniale detective privato Harry Goodman, evento che spinge il figlio 21enne Tim ad avviare un’indagine per capire cosa sia successo. Ad aiutarlo nelle ricerche l’ex compagno Pokémon di Harry, il Detective Pikachu, un adorabile e saggio investigatore in miniatura. Rendendosi di conto di essere stranamente in grado di comunicare tra loro (Tim è l’unico essere umano che riesce a parlare con Pikachu), i due fanno fronte unico per risolvere il mistero. Diventeranno i protagonisti di un’avventura entusiasmante che li porterà ad inseguire gli indizi tra le strade illuminate di Ryme City, moderna e caotica metropoli dove uomini e Pokémon coesistono pacificamente. Qui faranno la conoscenza di una serie di Pokémon e scopriranno retroscena intricatissimi che rischiano di mettere a repentaglio questa convivenza e la sopravvivenza dell’intero universo dei Pokémon.

Pokémon Detective Pikachu: Un cast di stelle del cinema e della musica

Oltre a Ryan Reynolds, che interpreta Harry Goodman, nel cast del film figurano nomi importanti del piccolo e grande schermo e, addirittura, del mondo musicale. Tra questi, il giovane talento emergente Justice Smith, nei panni di Tim Goodman, Kathryn Newton in quelli di Lucy Stevens, Suki Waterhouse nel ruolo di Ms. Norman, Rita Ora in quello della Dottoressa Ann Laurent e Diplo che, senza scostarsi troppo dalla sua realtà professionale, presterà volto e voce a un dj. Da non dimenticare anche Ken Watanabe nella parte del detective Hideo Yoshida, Bill Nighty in quella di Howard Clifford e Josette Simon in quella di nonna Grams. Dopo i numeri macinati dal trailer (10 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore), la pellicola ha ricevuto un ottimo feedback tanto dal pubblico quanto dalla critica. Distribuito, in tutto il mondo, tra il 3 e il 10 maggio 2019, esattamente un mese dopo aveva incassato 138 milioni di dollari al botteghino in Stati Uniti e Canada e 273 milioni nel resto del mondo, per un incasso totale di 411.8 milioni, quasi il triplo del budget di produzione pari a 150 milioni. In Italia, ha debuttato con 2.3 milioni di euro, scalzando Avengers: Endgame dalla vetta del box office dopo due settimane di dominio incontrastato.

Pokémon Detective Pikachu: Le cose da sapere su Ryan Reynolds, tra i protagonisti del film in onda stasera alle 21.20 su Italia Uno

Pokémon Detective Pikachu: Dagli esordi al successo sul grande schermo

Attore e produttore cinematografico, Ryan Reynolds è nato a Vancouver nel 1976 da una famiglia di religione cattolica e origini irlandesi. Ultimo di quattro figli, dopo il diploma ha intrapreso il percorso universitario, poi interrotto per dedicarsi full time allo studio dell’arte drammatica. La sua carriera nel mondo del cinema è iniziata nel 1991 quando, ancora liceale, è riuscito a entrare nel cast del teen drama canadese Hillside. Per quasi tutto il corso degli Anni ’90, ha avuto l’opportunità di recitare piccole parti in sceneggiati e film per la televisione piuttosto celebri, facendosi notare tanto in terra canadese quanto negli Stati Uniti: da X-Files a Sabrina, Vita da strega, fino a Oltre i limiti. Il suo primo ruolo importante è stato, senza dubbio, quello di Michael Bergen nella sitcom Due ragazzi e una ragazza, progetto che ha contribuito a regalargli una grossa popolarità, spalancandogli le porte del mondo del cinema. Dopo la commedia demenziale Maial College, nel 2003 ha l’onore di dividere la scena con Michael Douglas e Albert Brooks in Matrimonio impossibile. E, dal 2004 al 2007, è stato coinvolto in una serie di lavori di grosso spessore come Blade: Trinity, terzo e ultimo capitolo delle avventure del celebre mezzovampiro della Marvel, dove ha indossato i panni del cacciatore Hannibal King, traguardo a cui è arrivato dopo un intenso periodo di addestramento nelle arti marziali e intensa preparazione fisica; Amityville Horror, rifacimento del noto cult del terrore degli Anni ’80; Smokin’Aces con Ben Affleck, Alicia Keys e Ray Liotta e Un segreto tra di noi, dove ha recitato al fianco di Julia Roberts. Nel 2011, è riuscito a battere candidati come Bradley Cooper e Justin Timberlake, aggiudicandosi la parte di Lanterna Verde nell’omonimo film. Tra 2009 e 2016, il suo curriculum si è arricchito di lavori che lo hanno portato a debuttare nel genere della commedia sentimentale con Ricatto d’amore a fianco di Sandra Bullock e nella pubblicità, diventando l’uomo immagine di una fragranza maschile di Hugo Boss. Ma non solo. Nel 2012 ha interpretato Matt Weston, un agente della CIA, nel thriller d’azione Safe House – Nessuno è al sicuro, ha prestato la voce al personaggio di Guy nel film d’animazione I Croods e, soprattutto, si è trasformato in Deadpool: la sua interpretazione ha fatto la storia e ha ulteriormente amplificato il suo successo. Al punto da essere insignito, nel 2017, con una stella sulla Hollywood Walk Of Fame. L’ottimo riscontro da parte del pubblico e degli addetti ai lavori lo ha spinto a osare, lasciandosi coinvolgere nel thriller fantascientifico ambientato nello spazio, Life – Non oltrepassare il limite con Jake Gyllenhaal, nel buddy movie Come ti ammazzo il bodyguard con Samuel L. Jackson, in Deadpool 2, nel primo live action a tema Pokémon, Detective Pikachu, (tanto come attore quanto come doppiatore del curioso animaletto giallo) e in 6 Underground. Quest’anno è stato protagonista della commedia d’azione Free Guy – Eroe per un giorno, è ritornato a doppiare Guy nel sequel de I Croods, a impersonare Michael Bryce in Hitman’s Wife Bodyguard e sarà uno dei protagonisti del film Red Notice, distribuito su Netflix dal 12 novembre 2021.

Pokémon Detective Pikachu: Vita privata dell’attore

Dopo una lunga relazione con la cantante Alanis Morissette e un matrimonio finito con la collega Scarlett Johansson, il 9 settembre 2012 Ryan Reynolds si è sposato con l’attrice e modella Blake Lively, conosciuta sul set del film Lanterna Verde. A oggi, la coppia ha tre figlie: James, Inez e Betty.