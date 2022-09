Pojana maggiore, Gloria scomparsa a 13 anni: l’appello della famiglia

La giovanissima ragazza, Gloria, di appena 13 anni è scomparsa a Pojana Maggiore mentre andava a scuola lo scorso 14 settembre. Da allora non si hanno più notizie sul suo conto e per questa ragione, i genitori hanno deciso di lanciare un appello per ritrovarla. Ecco le loro parole.

L’appello della famiglia per la scomparsa di Gloria

L’ultimo avvistamento che si ha di Gloria risale al 14 settembre e da allora non si hanno più notizie. La ragazzina prima di sparire nel nulla era molto attiva e vivace sui social ma ora sembra che il suo telefono sia irrintracciabile. Per questa ragione, i familiari disperati, hanno deciso di lanciare un appello attraverso la nota trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?“. La richiesta di aiuto è molto chiara: «Gloria, ti preghiamo, torna a casa, noi ti vogliamo bene e siamo molto preoccupati per te».

Un appello ricco di speranza ma anche dolore, che denota lo stato d’animo distrutto dei genitori. Gloria è alta un metro e sessanta, ha una corporatura normale con capelli lunghi neri e con sfumature rosse, ha occhi verdi e carnagione chiara con un piccolo piercing sulla narice destra. Quando è scomparsa indossava una tuta azzurra con scarpe da ginnastica bianche e portava uno zaino rosso. I familiari poi hanno anche raccontato: «Non è la prima volta che si allontana da casa, Di recente, in luglio e in agosto, era scappata, e in entrambi i casi l’avevamo rintracciata prima a Bologna e poi sulla costa romagnola tramite il cellulare, mentre questa volta lo ha tenuto spento».

Il caso della ragazza scomparsa a Pojana Maggiore

Sono circa 9 giorni e non si hanno notizie di Gloria a Pojana Maggiore. La ragazza, il 14 settembre era uscita di casa verso le ore 07:00 e si stava dirigendo verso l’istituto professionale Rosselli-Sartori di Lonigo. Tuttavia, non è mai arrivata in classe e professori o compagni di classe ammettono di non averla vista per l’intera giornata scolastica.