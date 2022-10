Poggioreale, cellulari e droga in carcere: 8 arresti

Droga e cellulari nel carcere di Poggioreale, a Napoli. Per questo sono finite in manette otto persone, tra cui il garante dei detenuti Pietro Ioia. I reati contestati vanno da associazione a delinquere, a traffico e detenzione di stupefacenti, a corruzione. Sei delle persone arrestate si trovano in carcere, altre due ai domiciliari, secondo quanto disposto dall’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Napoli.

Droga e cellulari nel carcere di Poggioreale: otto arresti

Il comune di Napoli ha reso noto che «alla luce dell’inchiesta giudiziaria che vede coinvolto il garante dei detenuti del comune di Napoli, nominato dalla precedente giunta, l’amministrazione sta predisponendo gli opportuni provvedimenti di revoca». Le indagini nei suoi confronti sono cominciate tra giugno 2021 e gennaio 2022. Secondo gli inquirenti Ioia portava sostanze stupefacenti e cellulari all’interno della casa circondariale sfruttando i colloqui per verificare le condizioni dei detenuti. In tal modo, consegnava hashish e cocaina in cambio di denaro che versava su carte prepagate intestate a una donna, per poi dividere tutto con gli altri membri dell’organizzazione. Il valore economico del giro di spaccio era di diverse migliaia di euro.

In particolare, alcuni video registrati dai carabinieri di Castello di Cisterna incastrano il garante dei detenuti. Essi documentano infatti proprio il passaggio dei cellulari e della droga (hashish e cocaina) dalle mani di Pietro Ioia. Secondo gli inquirenti l’uomo intascava qualche centinaio di euro per ogni consegna, che avveniva durante i colloqui, pagato dalle famiglie dei detenuti. Era uno dei componenti dell’associazione a delinquere a riscuotere e poi a corrispondere il denaro al garante. Complessivamente sono una decina le consegne documentate dagli investigatori. Oltre a Pietro Ioia, 63 anni, per il quale il giudice ha disposto la misura cautelare del carcere, sono finiti in arresto, tra carcere e domiciliari, Massimiliano Murolo, 42 anni; Sonia Guillari, 47 anni; Nicola Donzelli, 36 anni; Maria Maresca Cardamone, 32 anni; Antonio De Maria, 34 anni; Vincenzo Castello, 38 anni.