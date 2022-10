Poggibonsi, cani e gatti segregati al buio per anni: denunciato un 41enne

Cani e gatti segregati per diversi anni in condizioni igieniche pessime. Così li hanno trovati i poliziotti di Poggibonsi, in provincia di Siena. In un immobile al buio, senza cibo né acqua, 41 esemplari tra cani e gatti avrebbero vissuto nel degrado più totale. Ora un 41enne è stato denunciato con l’accusa di maltrattamento di animali. Gli animali sono stati distribuiti in diverse strutture in custodia giudiziale.

Cani e gatti segregati per anni

L’intervento nasce dall’allarme dei vicini, che avevano notato il degrado e la situazione di abbandono degli animali. La liberazione di cani e gatti segregati è avvenuta alle ore 8 di oggi, 14 ottobre. Durante le operazioni, sono intervenuti i carabinieri Forestali, la polizia municipale, il Servizio veterinario Asl e la locale Anpana. Gli animali – 25 cani, 9 gatti, 5 conigli e 2 pappagalli – si trovavano in gabbie e non avevano possibilità di muoversi.

Erano denutriti e ammalati. In più, le condizioni igieniche erano disastrose. Gli animali non potevano muoversi, quindi gli escrementi erano tutti intorno.

Scatta la denuncia

Ora gli animali stanno bene e sono stati curati da parte dei tecnici di competenza. Dopo le cure, sono stati trasportati in centri adeguati per le loro esigenze, dove potranno muoversi e giocare. Per il 41enne, invece, arriva la denuncia. Gli animali si trovavano in una condizione davvero ai limiti della sopravvivenza. Le autorità sono intervenute in un appartamento da dove provenivano dei rumori che si riferivano a degli animali, ma nessuno avrebbe immaginato quanto accadeva all’interno.

La denuncia non è quindi solo per abbandono, ma anche per maltrattamento. Per fortuna, ora gli animali sono salvi dopo il blitz. Dopo le cure, saranno le autorità a stabilire se potranno essere adottati, in quanto per il momento gli animali sono ancora in custodia giudiziale, finché non si riprenderanno del tutto dalle privazioni e dall’incubo che hanno vissuto.