Pogba non convocato per motivi disciplinari: salta Juventus-Friburgo

I bianconeri nel match importante per l’andata degli ottavi di Europa League faranno a meno di Paul Pogba. Infatti, il tecnico Max Allegri non ha perdonato al centrocampista francese il ritardo durante il ritiro pre-partita.

Pogba non convocato per la partita di Europa League

Nell’ultima settimana bianconera, quando la situazione sembrava essere tornata normale, ci hanno pensato Kean prima e Pogba poi ad agitare gli animi dello spogliatoio bianconero. Tuttavia, Allegri in conferenza stampa ha perdonato Kean per il gesto fatto: «Siccome abbiamo tre mesi e tante partite da giocare, c’è bisogno di tutti indipendentemente dagli errori. Errori che facciamo tutti, lui l’ha fatto, ha pagato e ne uscirà più maturo». D’altronde la questione Kean ha sollevato un polverone anche sui social con il fratello Giovanni che ha preso le difese del calciatore.

Oggi invece è stato Pogba a commettere quell’errore citato dall’allenatore, cioè infrangere le regole del gruppo, sbandata che non gli consentirà di giocare in campo stasera. Nessun problema fisico per Paul Pogba, che era tornato in campo subentrando nel derby contro il Torino e nei minuti finali del match dell’Olimpico contro la Roma. Dietro l’esclusione del talento francese dalla lista dei convocati c’è infatti un motivo disciplinare: ieri sera il centrocampista si è presentato alla cena con la squadra in ritardo per cui la società e l’allenatore hanno deciso di punirlo e non procedere alla convocazione.

I continui problemi del francese e gli altri assenti per la gara

A inizio stagione sono stati gli infortuni a condizionare la nuova carriera di Pogba con i bianconeri. Nonostante gli infortuni la società ha deciso di supportare il calciatore nel periodo buio aspettando con ansia il suo ritorno. Ora però ci sono nuovi problemi per il francese a causa delle sue abitudini. Insomma, sembra proprio che i tifosi juventini debbano ancora vedere quest’anno il Pogba che li ha fatti innamorare in passato. Inoltre, per la gara contro il Friburgo questa sera la Juve dovrà fare a meno di altri due giocatori: si tratta di Samuel Iling-Junior e Mattia De Sciglio.