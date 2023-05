Pogba, stagione finita: alla Juve è costato 65 mila euro al minuto

Se la stagione della Juventus fin qui è stata quantomeno travagliata, per le note vicende giudiziarie che gli hanno prima portato via 15 punti e poi restituiti (ma in attesa del nuovo giudizio), quella di Paul Pogba, numero 10 bianconero, è stata ancora peggiore. Il francese è tornato a Torino in estate e doveva essere il grande colpo della società per rinforzare il centrocampo. Ma dall’infortunio dell’aprile 2022 è stato un calvario senza fine. Ieri, in occasione di Juventus-Cremonese, il rientro dal primo minuto e il nuovo infortunio dopo 23 minuti. Oggi Pogba si è sottoposto agli esami di rito e l’esito è stato il peggiore: stagione finita e addio alla semifinale di ritorno di Europa League, oltre che alle ultime tre gare di campionato. Brutto momento sia per lui sia per le casse bianconere. La società lo ha pagato molto, per non averlo praticamente mai.

Pogba: c’è lesione, stagione finita

Il centrocampista francese è arrivato al J Medical, il centro medico della Juventus, nella prima parte di mattinata. L’esito degli esami, però, è stato impietoso: lesione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra. In sintesi: almeno 20 giorni di stop, che tradotto significa stagione compromessa definitivamente. Pogba non ci sarà giovedì, quando i bianconeri giocheranno sul campo del Siviglia per tentare di conquistare l’accesso alla finale di Europea League, né nelle ultime 3 gare di campionato. Dopo le lacrime di ieri, al momento dell’infortunio, arriva la tristezza di oggi, con il francese a non fermarsi con i tifosi, ammutolito dopo l’ennesima brutta notizia.

L’ingaggio di Pogba: 8 milioni più 2 di bonus

A piangere doppiamente è anche la Juventus. Sia perché il centrocampista, campione del mondo con la Francia nel 2018, non è stato praticamente mai a disposizione di Max Allegri. Sia perché il suo ingaggio pesa, e non poco, sulle casse della società. Pogba ha firmato un contratto che lo lega al club fino al 2026, con l’ingaggio più alto tra i calciatori in organico, di 8 milioni di euro netti più 2 di bonus. In totale, evidenzia Gazzetta.it, ha giocato appena 161 minuti in tutta la stagione. In pratica la Juventus, nell’annata 2022/2023, lo ha pagato 65 mila euro al minuto.