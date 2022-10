L’Ucraina contro Berlusconi ma a favore di Meloni: «Dimostra quali sono i veri principi»

Anche l’Ucraina dice la sua sull’audio diffuso ieri da LaPresse con le dichiarazioni di Silvio Berlusconi su quanto accade in Ucraina e sui suoi rapporti con Vladimir Putin. A parlare è stato il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak. E ha scelto di farlo con un tweet scritto in lingua italiana in cui attacca il leader di Forza Italia e si schiera, invece, al fianco di Giorgia Meloni. Verso la numero uno di Fratelli d’Italia, quindi, arriva l’apertura ucraina. Lei, secondo Podolyak, «dimostra quali sono i veri principi».

Il tweet di Podolyak: «Berlusconi sotto l’effetto della vodka russa»

Podolyak in italiano sceglie accuratamente le parole per rispondere all’audio con le parole di Silvio Berlusconi a deputati e senatori di Forza Italia. «Qualsiasi crisi apre la strada ai leader veri», esordisce nel suo tweet. Poi l’affondo: «Mentre il signor Berlusconi è sotto l’effetto della vodka russa in compagnia di “cinque amici di Putin” in Europa, Giorgia Meloni dimostra quali sono i veri principi e la comprensione delle sfide globali. Ognuno sceglie la propria strada». Così Kyiv apre a Fratelli d’Italia ma chiude aspramente la porta ai rapporti con Forza Italia, facendo riferimento ai rapporti tra Berlusconi e il presidente russo Putin.

Qualsiasi crisi apre la strada ai leader veri. Mentre il signor #Berlusconi è sotto l’impressione di ru-vodka in compagnia “cinque amici di Putin” in Europa, @GiorgiaMeloni dimostra quali sono i veri principi e la comprensione delle sfide globali. Ognuno sceglie la propria strada — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 20, 2022

Giorgia Meloni: «Italia a testa alta parte dell’Europa e dell’Alleanza Atlantica»

Dal canto suo, Giorgia Meloni era stata chiara già ieri. Dopo il tam tam mediatico generato dall’audio di Silvio Berlusconi, la leader di FdI ha diramato una nota in cui spiega la posizione del partito: «Su una cosa sono stata, sono, e sarò sempre chiara. Intendo guidare un governo con una linea di politica estera chiara e inequivocabile. L’Italia è a pieno titolo, e a testa alta, parte dell’Europa e dell’Alleanza atlantica. Chi non fosse d’accordo con questo caposaldo non potrà far parte del governo, a costo di non fare il governo. L’Italia con noi al governo non sarà mai l’anello debole dell’occidente, la nazione inaffidabile tanto cara a molti nostri detrattori. Rilancerà la sua credibilità e difenderà così i suoi interessi. Su questo chiederò chiarezza a tutti i ministri di un eventuale governo. La prima regola di un governo politico che ha un forte mandato dagli italiani è rispettare il programma che i cittadini hanno votato».