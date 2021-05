Nell’ultimo anno sono stati 13,9 milioni gli italiani che almeno una volta hanno ascoltato un podcast. Il 15 per cento in più rispetto ai 12 mesi precedenti. Sia stata la pandemia o l’aumento di offerta e qualità, sta di fatto che il format vive una sorta di età dell’oro. Per questo quella che inizialmente era, almeno in Italia, una semplice riproposizione di programmi radiofonici disponibili on demand, ora è diventata una miniera di prodotti di qualità destinati a qualsiasi pubblico. Che siate provetti ascoltatori o non abbiate mai sentito parlare di podcast, qui trovate cinque suggerimenti utili per qualche momento di sano relax. Tutti diversi, ma terribilmente interessanti.

1. Unicorni in redazione di Marianna Bruschi

Perché ascoltarlo: offre curiosità e spunti sui nuovi orizzonti per il giornalismo digitale

Dove ascoltarlo: su tutte le piattaforme

Marianna Bruschi è una giornalista della divisione digitale del Gruppo Gedi e nel suo podcast parla di giornalismo, comunicazione e marketing. Non si tratta di un podcast dedicato agli addetti ai lavori, piuttosto di un prodotto che parla di lavoro digitale. Analizza come stia cambiando il mondo dell’informazione e come possa migliorare. Utile non solo a chi sta dietro al computer, ma anche a chi è drogato di notizie, newsletter e social.

2. Fottuti Geni di Massimo Temporelli

Perché ascoltarlo: da una semplice vite allo smartphone che tenete in mano, è il festival della curiosità

Dove ascoltarlo: su tutte le piattaforme

Anticonformisti, dirompenti, rivoluzionari. In una parola: geni. Sono quelli raccontati da Massimo Temporelli, fisico, divulgatore e autore di un podcast che racconta la vita di personaggi contemporanei – come Elon Musk e Jeff Bezos – o di grandi scienziati del passato, da Archimede a Isaac Newton. Fenomeni, nel senso più classico del termine, ma anche personaggi capaci di spostare la traiettoria della nostra società in una direzione inimmaginabile prima ad ora.

3. The Big Seven di Francesco Costa

Perché ascoltarlo: non serve che siate ossessionati di Stati Uniti, basta che amiate le grandi storie

Dove ascoltarlo: solo su Storytel

Francesco Costa è il vicedirettore del Post e da diversi anni si occupa di politica americana. Il suo podcast di maggior successo si chiama Da Costa a Costa, in cui ha raccontato le vicissitudini delle ultime campagne elettorali a stelle e strisce. Qui. però, parliamo di altro. The Big Seven è composto di soli 7 episodi, uno per ogni personaggio del panorama statunitense. Le loro storie sono tutte da ascoltare, ma due in modo particolare. Si tratta delle puntate dedicate a Ruth Bader Ginsburg, straordinaria giudice della corte suprema scomparsa il settembre scorso, e Beyoncé, artista contemporanea in grado di lasciare un segno nel costume e nella società americana.

Se invece volete approfondire la storia eccezionale di Ginsburg, l’ho raccontata in un episodio di The Big Seven, la serie di podcast che ho fatto nel 2019 per @Storytel_it. Registrandovi da qui potete avere 30 giorni di prova gratuita invece di 14: https://t.co/qR7vmOk7Jq pic.twitter.com/ddApB9Zg2p — Francesco Costa (@francescocosta) September 19, 2020

4. Hacking Creativity di Federico Favot e Edoardo Scognamiglio

Perché ascoltarlo: se siete alla ricerca di nuovi strumenti, modelli e trucchi per essere originali.

Dove ascoltarlo: su tutte le piattaforme

Il loro podcast è rivolto a “chi lavora con la creatività ed è alla ricerca di nuovi metodi per produrre idee”. Hacking Creativity – fatto da Federico Favot e Edoardo Scognamiglio – è un concentrato di trucchi per dare spazio alle trovate più originali. D’altronde a chiunque, prima o poi, si accende una lampadina. Questo prodotto aiuta a fare in modo che non sia l’unica della tua vita.

5. Nobody puts baby in a corner di Giulia Maria Falzea

Perché ascoltarlo: per chi cerca una selezione di notizie e di musica quasi del tutto al femminile

Dove ascoltarlo: solo su Spreaker

I podcast sono pieni di parole, in quello di Giulia Maria Falzea, c’è anche tanta musica. Ottima. Solo una regola: deve essere al femminile. Etta James, Juni Russo, La Rappresentante di Lista. Tante artiste del passato e del presente fanno da intermezzo al format, che passa in rassegna, ogni settimana, le notizie più importanti legate alle donne, per “stimolare l’uditorio a incuriosirsi sul lato femminile della storia dell’uomo”.