PNRR, Von der Leyen: «Complimenti all’Italia, continui a lavorare bene»

La Commissione europea ha annunciato l’approvazione ufficiale della seconda tranche da 21 miliardi nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell’Italia. La presidente Ursula von der Leyen ha fatto i complimenti al nostro paese per continuare a dimostrare «un continuo e importante impulso alle riforme in settori chiave come il pubblico impiego e gli appalti pubblici».

Ursula von der Leyen sul PNRR

L’esecutivo europeo ha spiegato che Roma ha raggiunto tutti i 45 obiettivi previsti e che la messa in opera degli investimenti sta entrando nella sua fase di pieno svolgimento. La Commissione, ha ribadito la von der Leyen, ha ritenuto che l’Italia abbia compiuto progressi sufficienti nell’attuazione del suo piano PNRR per ricevere un secondo pagamento da NextGenerationEU. Dopo il via libera degli Stati membri, il nostro paese riceverà dunque 21 miliardi di euro.

Il commissario UE per l’Economia Paolo Gentiloni ha così commentato la decisione: «È fondamentale onorare gli impegni rimanenti del PNRR per realizzare il cambiamento strutturale necessario ad indirizzare l’economia italiana su un percorso di crescita forte e duratura».

I soldi arriveranno nel giro di un paio di mesi, ma Palazzo Chigi guarda già al futuro prossimo: sul tavolo ci sono 55 traguardi e obiettivi da conseguire entro fine anno e che daranno diritto a richiedere a Bruxelles la terza rata di finanziamenti, pari a ulteriori 19 miliardi di euro. Il premier uscente Mario Draghi ha già chiesto ai suoi ministri di lavorare a spron battuto per realizzare in anticipo numerosi obiettivi, già a settembre e poi in ottobre, rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2022.

Gli obiettivi raggiunti

Tra i traguardi raggiunti quest’anno e citati dalla stessa von der Leyen, fonti governative hanno ricordato: la riforma che ha introdotto una nuova sanità territoriale, il completamento della riforma della pubblica amministrazione, le norme in materia di appalti pubblici e le riforme per il sistema dell’istruzione. Tra gli investimenti, sono poi stati assegnati i fondi per la riqualificazione e la valorizzazione dei territori, per il rilancio dei borghi e del patrimonio culturale tra cui parchi e giardini storici e per il miglioramento dell’efficienza energetica di cinema, teatri e musei.