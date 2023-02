Il pm dell’inchiesta Prisma: «Sono tifosissimo del Napoli, odio la Juve»

Alcune frasi pronunciate dal pubblico ministero Ciro Santoriello, ovvero il pm dell’inchiesta Prisma contro la Juventus, a un convegno di quattro anni fa hanno fatto scalpore. In queste dichiarazioni, si evincerebbe l’odio calcistico di Santoriello verso il club di Seria A. Andrea Abodi, ministro dello Sport, ha segnalato queste dichiarazioni sui social: «Visto, sentito e segnalato». E sui social le tifoserie hanno creato una tempesta di polemiche.

Le parole del pm dell’inchiesta Prisma

È caos sul pm dell’inchiesta Prisma che sta stravolgendo la stagione della Juventus. Infatti, sembrerebbe che ci siano parole pesanti che hanno creato scalpore e indignazione sui social e fanno discutere tantissimo. Queste espressioni sono state pronunciate da Ciro Santoriello, uno dei pm dell’inchiesta Prisma che ha portato al rinvio a giudizio dei dirigenti della Juventus.

«Io, lo ammetto, seguo e sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come pubblico ministero sono anti-juventino, contro i ladrocini in campo». La frase ha come data quattro anni fa, è ripresa in un video, ma letta ora, dopo le conseguenze per la squadra bianconera, ha un effetto decisamente anomalo.

‼️"ODIO LA JUVENTUS" ‼️"COME PUBBLICO MINISTERO SONO ANTIJUVENTINO" ‼️"CONTRO I LADROCINI IN CAMPO" questo è Ciro #Santoriello..PM che ha indagato sulla @juventusfc nell'inchiesta Prisma.

L’indignazione dei tifosi juventini e le parole del ministro Abodi

Ovviamente sono bastate queste dichiarazioni per creare un turbine di polemiche sui social. Sono davvero tanti i tifosi juventini che chiedono giustizia contro il pm dell’inchiesta Prisma e si domandano se sia davvero etico che un funzionario con queste idee si occupi del caso Juventus. Caso che sta penalizzando la squadra bianconera che ha già ottenuto 15 punti di penalizzazione e ne rischia altri venti.

Il video è diventato virale sui social e anche molti quotidiani hanno deciso di lanciarlo online. Inoltre, questo contenuto è stato segnalato dal ministro dello Sport Andrea Abodi che ha twittato: «Ho visto, ascoltato e segnalato, nel rispetto dei ruoli, per le opportune verifiche e valutazioni. Per ora penso sia corretto che mi fermi qui».