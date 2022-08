PlayStation Vr 2 arriva a inizio 2023: prezzo, caratteristiche e giochi

«In arrivo ad inizio 2023». Con queste semplici parole, accompagnate dall’hashtag #PSVR2, Sony ha annunciato sui propri canali social il PlayStation Vr 2, nuovo visore per la realtà virtuale. Il dispositivo sarà un’evoluzione della versione attualmente disponibile e sarà compatibile esclusivamente su Ps5. Una mossa che molti hanno criticato per la difficoltà nel reperire, sin dalla sua uscita, la console di ultima generazione della casa giapponese. Va detto tuttavia, come sottolinea anche The Verge, che negli ultimi mesi l’azienda di Minato ha ampliato le scorte sul proprio sito ufficiale e, con il nuovo anno, dovrebbe riuscire ad evadere ogni ordine senza particolari problemi. Per quanto riguarda il visore, ancora ignoto il prezzo (la versione attuale si trova online a 199 euro) mentre sono molti i dettagli tecnici. Già nota parte della line-up di giochi, tra cui le esclusive Horizon e The Walking Dead.

PlayStation Vr 2, tutte le caratteristiche del nuovo visore per la console Sony

Il lapidario post sui canali ufficiali di PlayStation non ha aggiunto ulteriori novità sulle caratteristiche del nuovo visore per realtà virtuale. Facendo un collage dei rumors e dei brevi annunci delle settimane scorse è tuttavia possibile ricostruire con grande attendibilità le specifiche tecniche del Vr 2, a partire dal design. Il dispositivo di Sony avrà infatti linee più tonde e morbide che conferiranno così un aspetto più compatto. Spazio a un display interno OLED con refresh rate a 90 e 120 Hz, campo visivo di 110 gradi e risoluzione 2000×2400 a ciascun occhio. Utilizzerà inoltre il rendering foveated, sistema che permette di visualizzare le immagini in modo molto più nitido rispetto al passato.

A differenza del PlayStation Vr originale, la nuova versione non avrà una fotocamera collegata con la console per tracciare i movimenti, ma farà leva sul sistema inside-out. In modo simile al Quest 2 di Meta, le telecamere del dispositivo stesso saranno così responsabili dei rilevamenti del soggetto, consentendo così di visualizzare in contemporanea anche l’ambiente circostante. Per quanto riguarda invece i controller, vanteranno i grilletti adattivi del DualSense di Ps5 con il feedback aptico e il rilevamento tattile che già contraddistinguono gli accessori della console.

Da Horizon a The Walking Dead, oltre 20 giochi disponibili al lancio

In vista del lancio di PlayStation Vr 2, Sony ha annunciato una lista di 20 videogame compatibili. Fiore all’occhiello sarà indubbiamente Horizon: Call of the Mountain, realizzato da Guerrilla in collaborazione con Firesprite Games. Spin-off della saga per Ps4 e Ps5 con protagonista l’eroina Aloy in un futuro distopico, porterà al centro della narrazione un personaggio ancora sconosciuto. Saranno tuttavia presenti alcuni volti familiari per gli appassionati della serie, come si può anche notare dal primo trailer disponibile online. Il gameplay avrà ovviamente visuale in prima persona e riporterà tutti i nemici già noti e le temibili macchine.

Già ufficiale l’arrivo di The Walking Dead Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution, sequel dello standalone uscito per Pc e già disponibile per PlayStation Vr. Capcom presenterà poi una nuova versione del suo horror di punta, Resident Evil Village con visuale in soggettiva, mentre Coatsink è al lavoro su un progetto legato al franchise di Jurassic World. Hello Games invece realizzerà un nuovo gioco di No Man’s Sky che permetterà di esplorare pianeti e corpi celesti grazie alla potenza del Vr 2.