È iniziato ottobre e questo, per gli abbonati al PlayStation Plus, vuol dire solamente una cosa: giochi gratis. Come ogni inizio del mese, Sony è giunta puntuale con alcuni titoli completamente gratuiti sul proprio servizio gaming. Ciò significa che tutti gli abbonati potranno effettuare, da oggi fino all’1 novembre, il download senza doversi preoccupare di alcun costo aggiuntivo. Stavolta è il turno di imbracciare le armi della Seconda Guerra mondiale, prendere le mazze da golf per una partita all’ultima buca e viaggiare in mondi ultraterreni a suon di pugni e “Fatality Kill”. Sì, c’è anche Mortal Kombat X, oltre a PGA Tour 2K21 e Hell Let Loose.

PlayStation Plus, ecco i tre titoli gratuiti del mese di ottobre

Mortal Kombat X, preparatevi a morti cruente

I grandi fan della saga picchiaduro di NetherRealm Studios avranno già letteralmente consumato Mortal Kombat 11, ma i neofiti potrebbero ora avvicinarsi alla serie con il suo prequel, Mortal Kombat X. Uscito il 14 aprile 2015 per Xbox One e Ps4, Mortal Kombat X riporta su console Shao Kahn, condannato per sempre dagli Dei Anziani per aver invaso la Terra senza vincere il celebre torneo. Cinque anni dopo, però, il nostro pianeta è costretto ad affrontare una nuova terribile minaccia. Tornano tutti i grandi protagonisti, da Sub-Zero a Jax e Scorpion con le loro celebri Fatality kills. Fra le novità apportate al suo arrivo, attirò l’attenzione dei fan la gradita introduzione dell’interattività con alcuni elementi dello scenario e il ritorno delle mosse Brutality.

PGA 2K21, la FedExCup sbarca su PlayStation

Preparate mazze da golf e cappellino, perché le partite stanno per iniziare. Torna su console, grazie al download gratuito con PS Plus, PGA 2K21, uscito ad agosto 2020 per Xbox One e Ps4. Accolto da fan e critici con grande positività, il titolo di 2K Sports (produttore, fra gli altri, della serie di titoli NBA) consente di divertirsi sia nei massimi circuiti di golf a livello mondiale, sfidando le grandi stelle, sia in tornei personalizzati e appositamente inventati per il gioco. Preparatevi ad affrontare i professionisti del PGA Tour durante la carriera e conquistare premi e attrezzature oppure a giocare contro i vostri amici o i migliori giocatori del mondo in partite locali e online. PGA 2K21 consente di creare il proprio avatar e personalizzarne l’attrezzatura, costruire la sede del proprio club personale e progettare stagioni e tornei completi a proprio piacimento.

Hell Let Loose, uniti nella Seconda Guerra Mondiale

Deathmatch da 50 contro 50. Squadre di tedeschi e americani. La Seconda Guerra Mondiale. Questi i tre ingredienti principali di Hell Let Loose, gioco dell’australiana Black Matter che sbarca oggi su PlayStation 5 dopo due anni trascorsi in esclusiva su Microsoft Windows. Uno sparatutto in prima persona con esperienze dal ritmo serrato e sempre adrenalinico, senza mai lasciare un attimo libero per il respiro. Evidente l’influenza di Battlefield, riscontrabile nella personalizzazione del proprio avatar e nelle due modalità di gioco incentrate sulla conquista di posizioni strategiche. Tante le mappe disponibili, alcune delle quali ripercorrono alcuni dei momenti più emblematici del secondo conflitto mondiale. Preparatevi a imbracciare il fucile e sbarcare in Normandia o persino comandare le mosse del proprio battaglione per indirizzare la guerra. Carri armati, aviazione, armi a corto e lungo raggio. Non manca nulla.