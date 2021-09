Sony sfodera gli assi e lo fa in grande stile. In un evento digitale, il Playstation Showcase, il colosso giapponese ha svelato la line-up della prossima stagione videoludica fra attese conferme e incredibili novità. Dall’acclamato Forspoken alla sorpresa Wolverine, passando per il secondo capitolo di God of War, ecco tutti i giochi in uscita su Playstation 5.

I giochi in uscita su Playstation 5

God of War: Ragnarok, il ritorno di Kratos

La mitologia norrena torna prepotentemente su Playstation con God of War: Ragnarök, secondo capitolo della nuova trilogia dedicata a Kratos. Il dio greco della guerra, catapultato nell’universo vichingo nel 2018, sarà accompagnato ancora una volta dal figlio Atreus con l’intento di evitare il Ragnarök, battaglia fra luce e tenebre che, secondo la mitologia nordica, porta alla distruzione del mondo. Dopo le incredibili rivelazioni del precedente capitolo, God of War: Ragnarök si appresta a riportare su Ps5 la nota dose di violenza che negli anni ha contraddistinto il personaggio di Kratos. Sebbene non sia stata indicata una data di uscita, è atteso per il 2022.

Forspoken, il nuovo gioco tripla A di Square Enix

Dopo aver dato nuova linfa alla saga di Tomb Raider con la recente trilogia dedicata a Lara Croft, Square Enix torna su Playstation con un titolo tutto nuovo che promette spettacolo. Forspoken, atteso per la primavera del 2022, racconterà la storia di Frey Holland, giovane newyorkese catapultata nella tanto crudele quanto splendida Athia. Suo compagno di viaggio sarà un bracciale magico chiamato Cuff che, tramite consigli vitali, la accompagnerà nella sua battaglia contro il potente Tantas. Nei panni della protagonista recita Ella Balinska, londinese vista al cinema nel remake Charlie’s Angels del 2019.

Spiderman, Guardians of the Galaxy e Wolverine, il tris di Marvel

Fra i protagonisti indiscussi del Playstation Showcase c’è la celebre casa fumettistica Marvel, che ha presentato ben tre titoli. Novità più succulenta – e decisamente inaspettata – è rappresentata da Wolverine, gioco dedicato all’eroe che al cinema ha avuto il volto di Hugh Jackman. In un brevissimo trailer di soli 50 secondi è possibile ammirare il busto del personaggio (ignoti ancora i tratti del volto) intento a bere al bancone di un bar quando viene avvicinato da un nemico. La scena si chiude con gli artigli di adamantio in bella vista.

Se ne vociferava da tempo, ma ora è realtà. Il secondo capitolo di Marvel’s Spider-Man approderà su Playstation 5 nel 2023. Il prossimo capitolo dell’avventura ambientata nell’universo Marvel continuerà il viaggio iniziato da Peter Parker e proseguito nell’episodio stand-alone dedicato a Miles Morales, per dare forma a quella che, secondo gli autori di Insomniac Games, sarà «l’esperienza single player più epica di sempre». Il nemico si è già mostrato nel trailer di lancio: sarà nientemeno che Venom.

Eidos Montreal è invece a capo del progetto Marvel dedicato ai Guardiani della Galassia, già visti al cinema in due capitoli con Chris Pratt e Dave Bautista. Nel trailer diffuso allo Showcase, gli eroi mostrano le loro doti di combattimento in nuove scene gameplay ricche di azione, frenesia e colori sgargianti. In uscita il prossimo 26 ottobre, vedrà Star Lord, Gamora e compagni affrontare la Chiesa Universale della Verità, un culto fondamentalista religioso che sembra avere un conto in sospeso con gli eroi.

Uncharted Legacy, Star Wars e Grand Theft Auto V, lunga vita ai cult

Vi aspettavate la modalità multiplayer di The Last of Us – Parte II? Credevate che fosse in arrivo un nuovo capitolo delle avventure di Nathan Drake? Sbagliato, Naughty Dog ha spiazzato tutti presentando Uncharted: Lecacy of Thieves Collection, rimasterizzazione di Uncharted 4 e The Lost Legacy, la cui uscita è prevista per i primi mesi del 2022. Sulla stessa riga ha deciso di muoversi Rockstar, casa produttrice di Red Dead Redemption e GTA. Sarà proprio l’ultimo capitolo della saga di avventura open world ad approdare nella next gen con grafica migliorata e alcune modifiche al gameplay come variazioni alla guida dei veicoli e alle inquadrature. L’uscita è fissata per marzo 2022.

Nuova veste anche per Star Wars Knights of The Old Republic, considerato uno dei migliori videogiochi dedicati all’universo di George Lucas. Uscito nel lontano 2003, è ambientato circa 4.000 anni prima degli eventi accaduti nel film Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza. Fra le novità più attese ci sarà quella di poter liberamente decidere quale via prendere, se quella della luce dei Jedi o quella più oscura dei Sith. Ignota la data di uscita.

Gran Turismo 7, Project EVE e le altre novità annunciate

Fan dell’automobilismo a raccolta. Polyphony Digital ha presentato il primo trailer di Gran Turismo 7, nuovo capitolo della saga che promette sequenze adrenaliniche dall’alto tasso di spettacolarità. Ferrari, Toyota, Lamborghini. Ci sono proprio tutte e ogni auto sarà totalmente personalizzabile. La novità interessante sembra però essere quella di una campagna single-player dinamica, emotiva e coinvolgente. L’uscita, sia su Ps5 che su Ps4, è fissata per marzo 2022.

Grande attesa anche per Project EVE, titolo della coreana Shift Up in arrivo il prossimo anno. Atteso per il 2022, quest’action game a metà fra Devil May Cry e Bayonetta esplorerà numerose ambientazioni (tra cui anche lo spazio profondo) e promette mostri tecnologici e biologici di varia entità contro cui sarà difficile combattere.

E poi ancora Tiny Tina’s Wonderland, spin-off in salsa fantasy di Borderland, che dovrebbe arrivare su Ps5, e Ps4 il 25 marzo 2022. L’avventura fra maghi, draghi e cavalli di cristallo potrà essere affrontata sia da soli che in modalità cooperativa, facendo uso di un campionario bellico da far brillare gli occhi.

Prime immagini anche per Vampire the Masquerade Bloodhunt, battle royale in uscita nel 2022 che promette scontri tra fazioni di succhia-sangue in guerra fra loro, e il nuovo capitolo di Rainbow Six, atteso per gennaio. Infine, chiudiamo con Ghostwire Tokyo, titolo privo ancora di una data di uscita che vede la capitale giapponese invasa da creature terrificanti che ne hanno decimato la popolazione.