Pinne, console ed occhiali

PlayStation 5 ha fatto il suo debutto il 19 novembre 2020. Immediatamente milioni di gamer e appassionati si sono fiondati nei negozi di elettronica, polverizzando le scorte. Per diversi mesi, poi, anche a causa di alcuni ritardi nella produzione dovuti alla pandemia, le console di nuova generazione prodotte dalla Sony sono state assenti dagli scaffali e dagli store online. Adesso, Ps5 sta tornando disponibile ed è tempo di pensare a quali giochi acquistare. Tra inediti assoluti e rivisitazioni di capolavori del passato, dieci titoli imperdibili.

I dieci videogame per Playstation 5 da acquistare

1- Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla è l’ultimo capitolo della saga targata Ubisoft, che ripercorre le principali epoche della storia attraverso la continua lotta fra la setta degli Assassini e la confraternita dei Templari. Stavolta si combatte tra la fredda Scandinavia e l’Inghilterra del IX secolo. Il gioco, che strizza l’occhio alla serie tv Vikings, raggiunge su Ps5 i 60 fotogrammi per secondo e garantisce tempi di caricamento fulminei rispetto alla versione per Ps4.

2- Call of Duty Black Ops – Cold War

Altro anno, altro Call of Duty. La serie di sparatutto in prima persona realizzata da Activision giunta al diciassettesimo capitolo porta i gamer nell’epoca della Guerra Fredda. Il salto di qualità del nuovo progetto a tema bellico è rappresentato dalla capacità di sfruttare a pieno i grilletti adattivi del DualSense, il controller di Ps5. Ciò significa che sarà replicato alla perfezione il rinculo dei fucili, dando la sensazione di imbracciarli per davvero durante le continue sparatorie.

3- Demon’s Souls

Demon’s Souls è una delle prime esclusive per PlayStation, il remake dell’originario titolo di FromSoftware uscito nel 2009 per Ps3 vanta a oggi una delle grafiche migliori presenti sul mercato. La storia, con il protagonista impegnato a combattere i demoni, è pressoché identica a quella vista nell’originale, da cui si eredita anche il rinomato, alto livello di difficoltà. Sono stati, però, ridotti sensibilmente i tempi di caricamento grazie a Ssd e Ram della nuova console. Passare da un livello all’altro si traduce in soli 3 secondi di attesa.

4- Ratchet & Clank: Rift Apart

Ratchet & Clank: Rift Apart anche nell’ultima versione, resta un gioco brillante, colorato e divertente. L’ultimo capitolo della saga targata Insomniac Games riporta sullo schermo le avventure dei due simpatici amici, sempre impegnati a salvare la galassia. A fronte di un comparto audio non eccellente, il punto di forza del gioco è la capacità di sfruttare nel migliore dei modi il feeback aptico, ossia la vibrazione del controller durante il gioco.

5- God of War

Il quarto capitolo delle avventure dell’eroe greco Kratos, primo di una nuova saga ambientata nell’universo mitologico norreno, mette il protagonista faccia a faccia con draghi, troll e altre creature leggendarie. God of War, già eccezionale per resa grafica e gameplay su Ps4, il titolo prodotto dai Santa Monica Studios migliora ancora grazie al 4K e alla riproduzione a 60 frame per secondo.

6- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

L’uomo ragno è un assiduo frequentatore dei videogiochi, capace di divertire vecchi e nuovi fan. Stavolta niente Peter Parker, ma sullo schermo si potranno vestire i panni di Miles Morales. Grazie alla sua trama avvincente, seppur breve, e alla grafica – la modalità realismo sfrutta ogni pixel dello schermo – è a oggi uno dei giochi più venduti per PlayStation.



7- Resident Evil Village

Ottavo capitolo per immergersi nell’orrore, elemento caratterizzante di Resident Evil. Nell’ultimo progetto di Capcom, Ethan Winters, dopo un incontro con Chris Redfield (protagonista della serie), si ritrova in un villaggio invaso da creature mutanti. Amato soprattutto dai veterani della serie, è il titolo giusto anche per coloro che intendono confrontarsi con zombie e lupi mannari per la prima volta.

8- Returnal

Il nuovo progetto della casa finlandese Housemarque è una delle principali esclusive Ps5 ed è destinato a entrare nei ricordi di tutti i giocatori. Returnal è difficile, i livelli cambiano di continuo e le morti frequenti possono risultare quasi frustranti. Detto questo, dopo aver fatto qualche partita è praticamente impossibile posare il controller. Ottimo il supporto al DualSense, ideale per giocare con le cuffie, è uno dei migliori titoli attualmente sul mercato.

9- Ghost of Tsushima

Videogame fra i più premiati dalla sua uscita su Ps4 – secondo solo al titolo dei record The Last of Us – Parte 2 – il titolo di Sucker Punch Production ambientato nel Giappone dei samurai trova il suo punto di forza nella grafica, ancora più esaltata dai 60 fotogrammi per secondo offerti da Ps5 e dal 4K, fattore che aumenta sensibilmente la qualità dell’esperienza di gioco.

10- Final Fantasy 14

Chiudiamo con un classico senza tempo dei videogiochi, ossia la saga di Final Fantasy. Un mondo vasto, centinaia di combinazioni disponibili fra equipaggiamenti e armi e un numero di missioni secondarie indefinito. Grazie alle continue espansioni rilasciate dalla casa di produzione, l’ultima delle quali arriverà a novembre 2021, è perfetto per divertirsi sia da soli, ma soprattutto in compagnia grazie alla modalità online.