Anche per i gamer è tempo di Black Friday. Come da tradizione, la settimana che conduce all’ultimo venerdì di novembre porta con sé sconti su milioni di prodotti, che spaziano dalla tecnologia all’abbigliamento. Per l’occasione, Sony non si è fatta trovare impreparata, offrendo diversi prodotti PlayStation a prezzo stracciato. Dai videogame agli abbonamenti al PS Plus passando per i gadget e l’abbigliamento, ecco una guida per i fan della console. Le promozioni rimarranno attive fino a lunedì 29 novembre, giorno del Cyber Monday.

PlayStation, giochi, abbonamenti e gadget in offerta per il Black Friday

Da The Last of Us – Parte II a Fifa 22, tutti i giochi in offerta

Che si tratti di un regalo per le feste o semplicemente di un desiderio non ancora esaudito, la settimana del Black Friday è il momento perfetto per acquistare un nuovo videogame. Sony ne presenta in offerta centinaia, dalle grandi esclusive fino ai prodotti più venduti e alle ultime uscite. È infatti possibile trovare Far Cry 6 e Tales of Arise (48,99 euro invece di 69,99) o persino Resident Evil Village, disponibile a 30,99 euro con un risparmio del 57 per cento.

Grande attenzione è dedicata ai videogiochi prodotti da PlayStation Studios. Spiccano il pluripremiato The Last of Us – Parte II a soli 19,99 euro anziché 39,99 e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, al prezzo di 40,19 euro invece di 59,99. Interessante anche Ratchet & Clank: Rift Apart, nuovo capitolo dedicato al duo di Insomniac Games (59,99 euro invece di 79,99) e il remake di Demon’s Souls (49,59 euro anziché 79,99). Completano le promozioni sulle esclusive Returnal (59,99 euro), Sackboy: Una grande avventura (39,89 euro invece di 69,99), Ghost of Tsushima Director’s Cut (59,99) e Death Stranding Director’s Cut (39,99).

Tra le migliori offerte a livello di sconto meritano una menzione Days Gone (19,99 invece di 40,99), Marvel’s Avengers (19,99 invece di 49,99 con un risparmio del 60 per cento), Fifa 22 (55,99 al posto di 79,99), Nba 2K22 (37,49 anziché 74,99) e Red Dead Redemption 2, cult di Rockstar scontato del 60 per cento a soli 23,99 invece di 59,99. Presenti anche grandi classici a soli 9,99 euro: spiccano Horizon Zero Dawn, Gran Turismo Sport e The Last of Us Remastered.

Non solo videogiochi, abbonamenti PlayStation Plus e gadget in saldo

Una delle offerte più intriganti è indubbiamente quella relativa al PlayStation Plus. L’abbonamento annuale alla piattaforma di gaming Sony è disponibile infatti a soli 39,99 euro invece dei canonici 59,99, con un risparmio del 33 per cento. Nessuno sconto invece per i coupon da 3 mesi (24,99 euro) e mensile (8,99 euro).

Tanti anche i gadget disponibili sul PlayStation Gear. Lo store online dedicato al mondo della console Sony offre in saldo tutti i prodotti, dagli oggetti da collezione alle action figure e i capi di abbigliamento brandizzati PlayStation. È possibile infatti ottenere il 20 per cento di sconto su tutto il merchandising utilizzando il codice sconto BLACKFRIDAY20 al momento del pagamento. Si va dal cappellino a soli 25 euro alle T-Shirt con disegno della console PS1 a 21 euro. Spazio poi ai capi di abbigliamento a tema God of War, Horizon, The Last of Us, Ghost of Tsushima e tutte le altre grandi esclusive di Sony.