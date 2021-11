Un look elegante ha bisogno degli accessori giusti. Nella moda, come nella tecnologia e il gaming, PlayStation in testa non fa eccezione. Dai moderni controller DualSense alle espansioni di memoria per salvare quanti più giochi possibile, la scelta è talmente vasta che secondo Wired «scegliere gli accessori giusti per una PlayStation 5 è difficile quasi quanto comprarne una».

Qualità video 4K, frequenza di aggiornamento a 120 fotogrammi per secondo, sound Dolby con effetti cinematografici. Le opzioni offerte dall’ultima nata di casa Sony sono tante e la sola console non basta. Ecco dunque otto dispositivi da acquistare per ottimizzare al meglio la vostra PlayStation 5 scelti da Wired.

PlayStation 5, gli 8 migliori accessori per ottimizzare la console Sony

Controller DualSense, il lusso nelle mani

Gli anni passano e le console si susseguono, ma Sony non cambia rotta. All’acquisto, anche Ps5 è dotata di un solo controller pertanto sarà necessario comprarne uno a parte per poter intraprendere ogni partita multiplayer offline sul proprio divano di casa. Le proposte sul mercato sono tante, così come vari sono i prezzi, ma il migliore resta indubbiamente il DualSense ufficiale. Eccezionali i feedback aptici per sentire anche le minime vibrazioni, che si adattano alla scena su schermo con efficacia e tempismo eccellenti. Grazie all’IA della console, tendere la corda di un arco o sparare con un mitra richiederà una forza di spinta sul tasto differente. Il prezzo sul mercato italiano è di 65,99 euro.

Dock di ricarica, l’alleato del wireless

Già con Ps3 nell’ormai lontano 2006, Sony abbandonò i controller con i fili per favorire un utilizzo wireless delle proprie console. Dopo il tonfo con i gamepad di PlayStation 4, che avevano un’autonomia di ricarica compresa fra le 4 e le 8 ore, Sony è subito corsa ai ripari, tanto che i nuovi DualSense hanno una durata di ricarica pari a circa 12 ore. Come ogni device, però, hanno bisogno di fonti energetiche per continuare a funzionare senza dover ricorrere agli ingombranti cavi. Per questo, il miglior dispositivo è il dock di ricarica della stessa Sony che avvisa con un segnale luminoso quando il controller è di nuovo pronto all’uso. Il prezzo è di soli 22,90 euro.

Sony Pulse 3D Headset, il top per l’audio surround

Alcuni videogame sanno essere davvero rumorosi per gli altri inquilini della casa. Per evitare di dar fastidio a genitori, parenti o amici vari mentre si spara all’impazzata su Call of Duty o si gioca una sessione di Fifa 22, è meglio indossare un paio di cuffie. Le ultime nate della casa giapponese, le Sony Pulse 3D Headset, offrono inoltre un audio surround coinvolgente per qualsiasi gioco, connettendosi wireless con la console in pochi istanti. Ottima anche la resa con le chat vocali durante le partite online. Il prezzo per il mercato italiano è di 101,89 euro.

Audeze Penrose, un home theater nella testa

Alta qualità, padiglioni ergonomici e livello di tecnologia impressionante rendono le Audeze Penrose fra i migliori accessori audio disponibili per Ps5. Queste cuffie, come sottolinea Wired, «sono in grado di rendere la vostra testa un vero home theater», offrendo anche una personale configurazione. Le Audeze Penrose inoltre utilizzano dei particolari driver magnetici planari, facendo sì che il suono venga filtrato attraverso uno strato super sottile di pellicola conduttiva sospesa tra due campi magnetici permanenti. In parole povere, il suono è quanto mai dettagliato e ricco da immergere letteralmente l’utente nel videogame. Il prezzo è di 428,90 euro.

Hyper X Cloud Stinger Core, per chi vuole spendere meno

Se gli oltre 400 euro delle Audeze Penrose vi sembrano troppi, non disperate. Sono disponibili alternative a prezzi più accessibili. È il caso delle Hyper X Cloud Stinger Core, ideali per gli amanti del gaming online grazie al suono pulito e chiaro delle cuffie e all’efficacia del microfono incorporato. Fra i pregi, secondo Wired, anche la comodità dei padiglioni, elemento fondamentale se si è abituati a lunghe sessioni e maratone in rete. Il prezzo, sui principali store online, è di 83,25 euro.

Telecomando multimediale, il mondo virtuale su PlayStation 5

In sostanza è un controller con qualche funzione in meno, ma quanto a comodità non ha rivali. Se intendete usare la PlayStation 5 come un hub multimediale per guardare le serie tv su Netflix o ascoltare le vostre canzoni preferite su Spotify, allora non potete fare a meno di un telecomando. Eccellente quello offerto direttamente da Sony, che vanta anche tasti dedicati per i migliori e più diffusi servizi di visione e ascolto streaming, tra cui Youtube e Disney+. Il prezzo è di soli 32,58 euro.

WD_Black M.2 SSD e PlayStation 5 non avrà problemi di spazio

Supporto al 4K, alta qualità di frame, longevità da capogiro e caratterizzazione grafica da far impallidire i migliori film hollywoodiani. I videogiochi moderni stanno raggiungendo un livello talmente alto da sembrare vere trasposizioni della realtà: basti guardare ai dettagli del nuovo Fifa 22 o di The Last of Us – Parte II, realizzato con la motion capture su attori in carne ed ossa. Per questo, di contro, i vari titoli stanno diventando sempre più pesanti in termini di memoria, superando in alcuni casi anche i 100 Gb. Il mondo migliore per non doverli eliminare ogni qualvolta ne acquistate uno nuovo è comprare un hard disk esterno o un’unità WD_Black. Disponibile in tre versioni (500 Gb, 1 o 2 Tb), garantisce uno spazio incredibile che può durare diversi mesi. Il prezzo, sui vari store online, è di 368,93 euro.

Gamma TCL, il 4K a poco prezzo

Per sfruttare al massimo le capacità di PlayStation 5 è necessario un televisore in grado di supportare la tecnologia del 4K. Una delle caratteristiche fondamentali, rispetto a Ps4, dell’ultima console Sony è la capacità di eseguire il rendering dei nuovi giochi in Ultra HD con frame rate impressionanti e fluidità ben superiore alle vecchie generazioni. Se non si vuole spendere molto, Wired consiglia la gamma TCL, disponibile sugli store online italiani in più versioni. La casa cinese è inoltre partner ufficiale del nuovo Call of Duty Vanguard, sbarcato su console lo scorso settembre. Si va dal TCL 50C711 da 50 pollici, disponibile a 449,99 euro, (594,82 euro) al TCL 65C811, QLED da 65 pollici, acquistabile a 999 euro.

LG CX OLED, la tv migliore in assoluto

Secondo Wired, se siete alla ricerca di una tv da abbinare alla vostra Ps5 non potete fare a meno di acquistare la LG CX OLED. Colori ricchi e vividi, contrasto profondo e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Questa televisione sarà in grado di fornirvi una resa eccellente dei videogiochi con una fluidità davvero ottima e precisa. Dato che tale frequenza di aggiornamento rappresenta il prossimo futuro del gaming, meglio farsi trovare pronti. Il prezzo online si aggira attorno ai 1399 euro.