Come fare felice un gamer

Il 12 novembre 2020 pochi fortunati riuscirono ad accaparrarsi la prima Ps5. A oggi, l’ultima nata di casa Sony è ancora difficile da reperire, complici i ritardi nella catena di approvvigionamento legati alla pandemia. Con le festività quasi alle porte, è il momento di pensare a come trovarla o, eventualmente, a qualche alternativa. Ecco dunque alcune idee regalo scelte da Wired per gli amanti di PlayStation. Accessori compatibili per Ps4 e Ps5, videogiochi di punta e perfino capi di abbigliamento a tema, ce n’è per tutti i gusti.

PlayStation, 10 idee regalo per gli amanti della console Sony

1. Le console, da Ps5 a Ps4

Se non siete riusciti ancora ad acquistare una Ps5, sappiate che non siete soli. Le console di Sony sono introvabili anche facendo un giro sui principali store online. Amazon e GameStop ne sono completamente sprovviste e, per il momento, l’impasse sembra destinata a durare. Proprio di recente, come ha riportato Bloomberg, Sony ha dichiarato che produrrà “solo” 15 milioni di Ps5 nei prossimi quattro mesi, un milione in meno di quanto stimato. Nessun problema invece per Ps4, ancora disponibile sugli store e nei negozi fisici al prezzo di 399 euro.

2. Sony DualSense, per i fortunati possessori di Ps5

Se siete fra i pochi fortunati che hanno già una Ps5 a casa, è il momento di pensare agli accessori. In primis, Wired consiglia l’acquisto di un secondo controller DualSense – Sony infatti distribuisce la console con un solo pad – e una comoda stazione di ricarica ufficiale. Quest’ultima consente di ridare energia a due controller contemporaneamente, lasciando libere le porte USB della console centrale. Il modo perfetto per godere dei feedback aptici dei DualSense è disponibile online al prezzo di soli 22,90 euro.

3. Seagate 2 Tb, spazio illimitato su Ps4

Vista l’indisponibilità di Ps5, meglio concentrarsi sugli accessori compatibili anche su Ps4. Come sottolinea Wired, «non c’è niente di peggio che ricevere un nuovo gioco e doverne disinstallare un altro solo per avere lo spazio per caricarlo». La console vanta infatti solo 500 Gigabyte di memoria interna, ormai pochi per supportare videogame da oltre 100 Gb l’uno. Meglio ovviare al problema grazie a un hard disk esterno Seagate da 2 Terabyte. Il prezzo della versione standard è di 72,35 euro, ma sono disponibili anche edizioni speciali dedicate agli eroi Marvel: 86 euro quella di Captain America, 88 quella di Hulk, ben 102 quella con tutti gli Avengers.

4. Abbonamento PlayStation Plus, un anno di follie online

Il potenziale di PlayStation 4 non si limita alle sessioni offline, ma sfrutta alla grande il supporto della rete Internet. Ecco perché un’ottima idea regalo per gli amanti delle console Sony è l’abbonamento annuale al PlayStation Plus, la piattaforma online che permette anche l’accesso gratuito a vari titoli all’inizio di ogni mese. Il prezzo, direttamente dal sito ufficiale della console, è di 59,99 euro per 12 mesi.

5. SteelSeries Arctis 7P, qualità audio senza rivali

Il prezzo non è proprio ciò che si dice economico, ma i comfort coprono interamente la spesa. SteelSeries Arctis 7P rappresenta, secondo Wired, il paio di cuffie migliore per quanto riguarda Ps4 e Ps5. Comodità ed eccellente durata della batteria – la casa garantisce 24 ore di utilizzo ininterrotto – ne fanno un acquisto obbligato per gli amanti del gaming online. La connessione a 2,4 Ghz elimina ogni ritardo nell’audio di gioco, sempre fluido e improntato al realismo. Il prezzo, sui principali store, è di 186,15 euro.

6. Horizon e Ratchet & Clank, il meglio delle esclusive di PlayStation

Dopo le console e gli accessori, è tempo di pensare ai videogame migliori. In attesa dei grandi arrivi, tra cui il nuovo capitolo di God of War o l’acclamato Elden Ring di George Martin, sono molte le esclusive disponibili sul mercato. Su tutte, Wired segnala la Definitive Edition di Horizon Zero Dawn, completa di tutte le espansioni. La prima avventura di Aloy – che tornerà il 18 febbraio 2022 con il secondo capitolo, Horizon Forbidden West – è disponibile al prezzo di 20,99 euro e rappresenta una delle migliori esclusive di Sony. Solo per Ps5 si consiglia invece Ratchet & Clank: Rift Apart, l’ultimo capitolo del duo animato di Insomniac Games. In grado di sfruttare al massimo il potenziale della console, è sbalorditivo se usato su tv 4K. Il prezzo è di 61,50 euro.

7. It Takes Two, il top per il divertimento in coppia

Gli amanti dei videogame multiplayer non possono invece esimersi dall’acquistare It Takes Two, uno dei migliori titoli di categoria in circolazione. Azione e avventura si mescolano in modo ottimale per fornire divertimento senza fine, ma anche frustranti sessioni prolungate dovute alla difficoltà di alcuni livelli. Disponibile sia per Ps5 che per Ps4 a soli 27,90 euro, l’avventura si concentra su Cody e May, coppia prossima al divorzio che si ritrova intrappolata nel corpo di due bambole per colpa di un incantesimo della figlioletta, dispiaciuta dei loro continui litigi.

8. Maglioni e felpe, uno store a tema

Il PlayStation Gear Store offre una vasta gamma di prodotti anche estranei al mondo tecnologico. Come sottolinea Wired, un’ottima idea regalo potrebbe essere un capo d’abbigliamento a tema, grazie a una ricca scelta fra maglioni e giubbotti, o persino accessori da cucina. Il magazine americano consiglia la Bomber Jacket ispirata a Ps5 da 173 euro, personalizzata con il motivo del controller DualSense, oppure la borraccia termica da 30 euro. Con isolamento sottovuoto in rame e verniciatura a polvere, rappresenta un ottimo metodo per gustare una bevanda calda in vista dell’inverno.

9. Kit di pulizia, per una PlayStation a prova di polvere

Se possedete una PlayStation da diverso tempo, probabilmente è il momento di sedersi a tavola e pulire ogni accessorio, dai controller alla console stessa. Eccezionale, in tal senso, il kit di pulizia e riparazione di Jorest, disponibile su Amazon al prezzo di soli 8,99 euro. Cacciaviti, spazzole e pinzette vi consentono di togliere anche i più piccoli granelli di polvere, dando nuova vita a tutto l’armamentario.

10. Elgato HD60 S, il meglio per i live su Twitch

Chiudiamo con un device per veri appassionati delle sessioni live su Twitch. Sia che vogliate caricare un nuovo video o siate alla ricerca di tutorial per superare i livelli più difficili, la piattaforma online è il vero paradiso per i gamer. Per sfruttarla al massimo però è meglio possedere una scheda di acquisizione, cui top è la Elgato HD60 S. Compatibile con Ps4 e Ps5, acquisisce immagini in 1080p con tempi di risposta quasi immediati. Il prezzo è di 174 euro, ma ne esiste anche una versione in 4K, la HD60 S+, per 198,50 euro.