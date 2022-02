Dove vedere il playoff di Europa League Porto – Lazio? Orario, arbitro e probabili formazioni

Esame di portoghese per la Lazio che vola al Do Dragao per affrontare il Porto, giustiziere del Milan nei gironi di Champions League. Stasera 17 febbraio, in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, andrà in scena il playoff di Europa League, che quest’anno debutta con una nuova formula. Al posto dei sedicesimi di finale infatti ci saranno match di andata e ritorno che metteranno contro le seconde classificate dei gironi e le retrocesse dalla Champions. Già agli ottavi invece le prime dei raggruppamenti di Europa League, tra cui però non figura nessuna italiana. Negli altri incontri di giornata, il Napoli sarà ospite del Barcellona, mentre l’Atalanta affronterà l’Olympiakos. Il match sarà visibile anche sulla piattaforma streaming Dazn.

«L’Europa League è una competizione dispendiosa, sicuramente non semplice», ha detto l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri. «Ci sono squadre più forti di noi, ma non vogliamo abbandonare la scena». Avversario sarà però il Porto che in Champions League ha eliminato il Milan grazie alla vittoria in casa e al pareggio a San Siro per 1-1. Sulla panchina dei dragoes ci sarà Sergio Conceição, ex bandiera della Lazio alla fine degli anni Novanta con cui ha conquistato lo storico scudetto del 2000. «Conservo ricordi bellissimi di Roma e della Lazio, di cui sono grande tifoso da sempre», ha detto l’allenatore alla vigilia. «Oggi però sono qui per vincere». Arbitro dell’incontro sarà l’olandese Serdar Gözübüyük, assistito dai connazionali Joost van Zuilen e Johan Balder. Quarto uomo sarà Jeroen Manschot, mentre al Var ci saranno Pol van Boekel e Dennis Higler.

Porto – Lazio, le probabili formazioni del playoff di Europa League stasera 17 febbraio 2022 su Sky Sport

Qui Porto, occhio alla coppia da 27 gol Evanilson-Taremi

Sergio Conceição non abbandona il classico 4-4-2, modulo con cui dovrebbe schierare i suoi anche stasera per l’andata dei playoff. Davanti al portiere Claudio Ramos ci saranno il veterano Pepe e Mbemba, mentre sulle corsie esterne spazio alla velocità di Joao Mario e Zaidu. A centrocampo occhi puntati su Vitinha, uno dei talenti più interessanti della rosa portoghese, che farà probabilmente coppia con Uribe. A sinistra dovrebbe agire Otavio, mentre sulla destra potrebbe trovare spazio Viera. Orfano di Luis Diaz, volato a Liverpool, il Porto dovrebbe puntare sulle punte Evanilson e Taremi, autori di 27 reti in tutte le competizioni.

Qui Lazio, out Immobile e Lazzari

Tegola in casa Lazio, che per il playoff dovrà fare a meno di Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste ha infatti accusato decimi di febbre nelle ultime ore e non sarà del match così come Lazzari, out per infortunio. Nel 4-3-3 di Sarri, davanti al portiere Strakosha ci saranno Luiz Felipe e Patric, mentre sugli esterni fiducia a Hysaj e Marusic. Centrocampo di forza e talento con Luis Alberto, Milinkovic-Savic e Lucas Leiva, mentre in attacco si punta sulla rapidità. Vista l’assenza di una vera punta, spazio alle frecce Felipe Anderson e Zaccagni sulle corsie laterali, mentre al centro Pedro dovrebbe agire da falso nove.

PORTO (4-4-2): Claudio Ramos; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Vitinha, Uribe, Vieira; Evanilson, Taremi. All.: Conceiçao.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.