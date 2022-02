Dove vedere il playoff di Europa League Barcellona – Napoli? Orario, arbitro e probabili formazioni

Torna l’emozione delle coppe europee. Dopo la Champions, con la delusione dell’Inter per la sconfitta contro il Liverpool, oggi tocca alle altre italiane. Stasera 17 febbraio, in diretta alle 18,45 su Sky Sport e Dazn, al Camp Nou andrà in scena il big match Barcellona – Napoli. Da quest’anno infatti, le terze classificate dei gironi di Champions e le seconde di quelli di Europa League si affrontano in match di andata e ritorno per raggiungere gli ottavi di finale. Ad aspettarle, le squadre che hanno raggiunto il primo posto nei raggruppamenti di Europa League.

Al Camp Nou andrà in scena una partita che, negli anni scorsi, avrebbe potuto trovare spazio nel cartellone di Champions League. Il Barcellona infatti si ritrova per la prima volta dopo quasi 20 anni a non giocare la competizione che più gli è diventata congeniale. Dopo l’addio di Messi, Xavi si è ritrovato con una squadra poco organizzata che non ha saputo reggere l’urto di una mancanza così forte. «Abbiamo un obiettivo, entrare in Champions League l’anno prossimo. Lo faremo nei primi quattro nella Liga o vincendo l’Europa League», ha detto l’allenatore catalano alla vigilia. Determinato anche Luciano Spalletti che ha caricato l’ambiente confermando l’intenzione di vincere anche in casa blaugrana. Arbitro del playoff sarà il rumeno Istvan Kovacs, assistito dai connazionali Marinescu e Artene. Quarto uomo sarà Fesnic, mentre al Var siederanno i tedeschi Dankert e Dingert.

Barcellona – Napoli, le probabili formazioni del playoff di Europa League stasera 17 febbraio su Sky

Qui Barcellona, Xavi punta su Aubameyang e Torres

Dopo una partenza stentata con la gestione Koeman, Xavi sembra aver riportato ordine e continuità nel Barcellona, che ora si è rilanciato in Liga e intende farlo in Europa Legue partendo dai playoff. Davanti al portiere Ter Stegen, nel 4-3-3 catalano ci saranno Piqué ed Eric Garcia al centro, con Dest e Jordi Alba sulle fasce. Solo panchina per Dani Alves, così come per Busquets, altra colonna della squadra che dovrebbe lasciare il posto a Pedri. Accanto al nuovo talento del centrocampo ci saranno probabilmente Gavi e Frankie De Jong, mentre il tridente d’attacco farà leva sui tre nuovi acquisti di gennaio. Dal primo minuto dovrebbero partire Ferran Torres, Adama Traore e soprattutto Aubameyang.

Qui Napoli, Mertens dal 1’ minuto

Rispetto al match di sabato scorso contro l’Inter, per il playoff di Europa League Spalletti dovrebbe operare tre cambi, soprattutto per quanto riguarda il reparto d’attacco. Difesa infatti confermata con Koulibaly e Rrahmani davanti a Meret, con Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie laterali. A centrocampo dovrebbe tornare titolare Anguissa, di rientro dalla Coppa d’Africa e per questo cautelato in campionato, che dovrebbe far coppia con Fabian Ruiz in mediana. Sulla trequarti fiducia a Elmas, che dovrebbe prendere il posto di Politano alle prese con un fastidio alla gamba destra. Accanto a lui spazio a Insigne e Zielinski, dietro all’unica punta Mertens. Probabile panchina per Osimhen che ha accusato un rigonfiamento del ginocchio nelle ultime ore e non dovrebbe essere rischiato.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Eric Garcia, Piqué, J. Alba; Pedri, F. De Jong, Gavi; A. Traoré, Aubameyang, F. Torres. All.: Xavi.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa; Elmas, Zielinski, Insigne; Mertens. All.: Spalletti