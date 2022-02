Dove vedere il playoff di Europa League Atalanta – Olympiacos? Orario, arbitro e probabili formazioni

Archiviata la Champions, è tempo di tuffarsi nuovamente in Europa League con una nuova formula. Stasera 17 febbraio infatti iniziano i playoff che sostituiscono i sedicesimi di finale dello scorso anno. Ad affrontarsi saranno le terze dei gironi di Champions e le seconde di quelli di Europa League in un doppio confronto di andata e ritorno. Già agli ottavi invece le prime classificate dei raggruppamenti di Europa League. Al Gewiss Stadium, con fischio d’inizio alle 21 in diretta su Sky Sport Arena e Tv8, ci sarà Atalanta – Olympiacos per una sfida che può definire un’intera stagione. Negli altri match il Barcellona ospiterà il Napoli al Camp Nou, mentre la Lazio farà visita al Porto.

Dopo la delusione per la prima mancata qualificazione agli ottavi di Champions, la nuova Atalanta di Gasperini si confronta per la prima volta con l’Europa League. «Le partite europee sono complicate, anche se non si affrontano squadre top», ha detto alla vigilia l’allenatore della Dea. «Contro avremo giocatori che in patria sono abituati a vincere, ma siamo pronti. Non vogliamo lasciare indietro nessuna competizione». Occhio però anche al prossimo turno di Serie A, dato che i bergamaschi faranno visita alla Fiorentina nel lunch match di domenica, pertanto per il playoff potrebbe esserci qualche cambio di formazione. Arbitro dell’incontro sarà il tedesco Sandro Schärer, che avrà come assistenti i connazionali Stephane De Almeida e Jonas Erni. Quarto uomo sarà Alessandro Dudic, mente al Var siederanno Marco Fritz e Fedayi San.

Atalanta – Olympiacos, le probabili formazioni del playoff stasera 17 febbraio 2022 su Sky Sport e Tv8

Qui Atalanta, dentro Maehle e Malinovskyi

Mettere subito da parte la delusione per il pareggio in extremis contro la Juventus e pensare al campo. Questo l’imperativo per gli uomini di Gasperini, oggi chiamati anche a sfatare un tabù casalingo per tornare alla vittoria fra mura amiche. Rispetto al match di campionato, nel playoff europeo Gasperini dovrebbe operare pochi cambi. Davanti al portiere Musso ci saranno Toli, Demiral e Djimsiti. A centrocampo fiducia alla coppia Freuler – De Roon, con Zappacosta e Maehle, che farà rifiatare Hateboer, sugli esterni. Nel tridente d’attacco maglia da titolare per Malinovskyi e Pasalic dietro a Muriel. Solo panchina per Boga che, assieme a Pessina, potrebbe trovare però spazio a gara in corso.

Qui Olympiacos, occhio ai tre ex Serie A

I principali pericoli dal Pireo potrebbero giungere da volti noti del nostro calcio. L’Olympiacos infatti vanta nella sua rosa tre giocatori che per anni hanno calcato i campi di Serie A, tra cui Kostas Manolas, ex Roma e Napoli, tornato in patria proprio durante l’ultima sessione di mercato. Il greco completerà il terzetto davanti al portiere Vaclick con Papastathopoulos, anch’egli con un passato in Italia dato che ha vestito le maglie di Milan e Genoa, e Cissé. Vecchia conoscenza italiana anche in mediana con M’Vila, promessa mancata dell’Inter con cui ha confezionato solo 14 presenze. Con lui a centrocampo ci saranno Bouchalakis Lala e Reabciuk. In attacco, per il playoff europeo l’allenatore Martins punterà su El Arabi, Camara e Masouras.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Muriel, Pasalic. All.: Gasperini.

OLYMPIACOS (3-4-3): Vaclik; Cissé, Manolas, Papastathopoulos; Reabciuk, M’Vila, Bouchalakis, Lala; A. Camara, Masouras, El Arabi. All.: P. Martins.