Playboy Francia, polemiche per la viceministra Schiappa in copertina

Mentre il Paese è in piena crisi sociale per la riforma delle pensioni, la viceministra della Solidarietà francese Marlene Schiappa presto apparirà sulla copertina di Playboy, come protagonista di una lunga intervista sui diritti delle donne. Iniziativa lodevole, ma che nella sua forma fa discutere, in un momento delicato per la Francia. L’idea di Schiappa non è affatto piaciuta alla premier Elisabeth Borne che, secondo quanto riportano fonti del suo entourage, ha chiamato la collaboratrice per dirle che il servizio era «fuori luogo e non del tutto appropriato nel periodo attuale».

Défendre le droit des femmes à disposer de leurs corps, c’est partout et tout le temps.

En France, les femmes sont libres.

N’en déplaise aux rétrogrades et aux hypocrites.#Playboy — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) April 1, 2023

Il tweet di Schiappa: «In Francia le donne sono libere»

«La difesa del diritto delle donne a disporre del loro corpo ci deve essere ovunque e sempre. In Francia le donne sono libere. Senza offesa per retrogradi e ipocriti», ha twittato Schiappa. Scrittrice classe 1982, ricopre attualmente l’incarico di Segretaria di Stato all’Economia sociale e solidale. Dal 2020 al 2022, nel governo di Jean Castex, è stata ministra delegata responsabile della Cittadinanza. E prima ancora, dal 2017 al 2020, era stata Segretaria di Stato per l’uguaglianza di genere nel governo guidato da Édouard Philippe.

L’intervista occuperà ben 12 pagine all’interno della rivista

Per sfogliare il numero in questione di Playboy bisognerà attendere la sua uscita in edicola, l’8 aprile. Ma si sa già qualcosa: Schiappa sarà protagonista di un’intervista che occuperà ben 12 pagine nel numero della rivista, che affronterà temi come violenze contro le donne e all’interno delle famiglie, economia solidale, ecologia e riscaldamento climatico. Per quanto riguarda le foto, la scrittrice e politica apparirà «in un lungo abito bianco», trapela dal suo entourage. Secondo una fonte della rivista, però, in almeno una delle quattro foto a corredo dell’intervista, Schiappa comparirà «in posa sexy e avvolta in una bandiera francese».