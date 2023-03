Platinette posta la prima foto dall’ospedale dopo l’ictus: come sta

Platinette, all’anagrafe Mauro Coruzzi, ha pubblicato la prima foto dopo l’ictus che lo ha colpito nei giorni scorsi. Il conduttore, che si trova ancora all’ospedale, invia ai suoi fan un saluto affettuoso tranquillizzando anche sulle sue condizioni.

La prima foto di Platinette dopo l’ictus

Da circa due settimane il conduttore è ricoverato al Niguarda di Milano in seguito ad un malore che lo ha colpito e che si è rivelato poi essere un ictus ischemico. I fatti si sono verificati il 14 marzo e da allora Platinette non ha mai lasciato il nosocomio. Al momento le sue condizioni di salute sono buone e stabili e, grazie al tempestivo soccorso, si è evitato il peggio. Il conduttore fortunatamente è sempre stato lucido, come hanno fatto sapere dal suo staff.

Tanti i messaggi in risposta alla foto pubblicata da parte di colleghi del mondo dello spettacolo e fan pronti a riabbracciarlo. Tra i commenti compaiono quelli di Lorella Cuccarini, Elena Sofia Ricci e Valeria Marini. «Le amiche della domenica», scrive Mauro Coruzzi che è impegnato da cinque anni nel programma tv Italiasì su Rai1 come ospite fisso.

L’annuncio di Liorni

Era stato proprio Marco Liorni, conduttore del programma, a dare notizia del malore che aveva colpito Platinette due settimane fa circa, giustificando la sua assenza in studio: «Il nostro Mauro si è sentito male l’altra sera, per fortuna è stato soccorso subito. Dall’ospedale ci dicono che si è trattato di un ictus ischemico. Anche da qui gli mando un abbraccio fortissimo insieme a tutto il gruppo di lavoro di ItaliaSì!, è con noi dal 2018 ed è una colonna del programma. Forza Mauro!». Lo scatto pubblicato su Instagram conferma che Platinette si sta riprendendo e che le sue condizioni di salute continuano a migliorare.