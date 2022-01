Pizza che passione: le migliori da provare a Napoli

Nel 1889, in occasione della visita dei reali a Napoli, viene richiesto al pizzaiolo di raggiungere Umberto I e famiglia nella sfarzosa reggia di Capodimonte. In onore della regina, l’artigiano della pasta realizza una classica pizza rossa, a cui aggiunge mozzarella e basilico. Gli ingredienti hanno gli stessi colori della bandiera italiana, ma la regina rimane estasiata in particolare dal sapore della pietanza, che Esposito decide di chiamare “Margherita”, proprio come lei. Verità o falso storico, poco importa: Napoli è universalmente riconosciuta come “patria” della pizza (piatto che ha comunque millenni di storia) e un viaggio in città è un must per i suoi amanti. Ecco 5 pizzerie da provare a Napoli.

Lombardi 1892

La pizzeria Lombardi 1892, attiva come suggerisce il nome da 130 anni, ha una storia semplice e lineare, che arriva a noi attraverso cinque generazioni della stessa famiglia, tramandando nomi, passione e mestiere. Da provare.

Starita a Materdei

Si trova in una quartiere popolare di Napoli la pizzeria Starita a Materdei. Fondato da Alfonso Starita, il locale nasce inizialmente come cantina, per poi diventare sul finire degli Anni 40 trattoria, friggitoria e pizzeria, “vesti” nelle quali si specializza a partire dal decennio successivo. E oggi è un’istituzione.

Antica Pizzeria Gino Sorbillo

Ed è un’istituzione anche l’Antica Pizzeria Gino Sorbillo di Via dei Tribunali. Aperta nel 1935, oggi è un punto di ritrovo e di convivialità per cittadini e turisti. Non accetta prenotazioni, per cui in certi giorni la fila è pressoché inevitabile. Ma ne vale la pena. Vanta sedi a Milano, New York e presto anche in altre città italiane.

Pizzeria Umberto

Si trova nel salotto buono di Napoli la Pizzeria Umberto. Data di nascita 1916: il fondatore, Umberto appunto, era detto “treddeta” perché in un incidente di caccia aveva perso due dita della mano destra. Tra gli illustri clienti del passato, un suo omonimo, ovvero il Principe Umberto di Savoia, il cosiddetto “re di maggio”, così come Eduardo De Filippo e Domenico Modugno.

Antica Pizzeria da Michele

La storia dell’Antica Pizzeria da Michele è iniziata ancora prima della data di nascita della margherita, cioè nel 1870. E da allora prosegue senza intoppi, nel segno della semplicità. Serve infatti solo due pizze: margherita e marinara.