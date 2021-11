Una pizza (quasi) da sballo

The Pizza Company, una delle più note catene di fast food della Thailandia, ha appena inserito nel suo menu una novità decisamente sui generis: la Crazy Happy Pizza, rivisitazione di una ricetta della tradizione gastronomica locale, insaporita con una foglia di marijuana.

La ricetta della Crazy Happy Pizza

Al contrario delle celebri pizzerie della vicina Cambogia, sparse per la capitale Phnom Penh, che offrono tra i condimenti opzionali una variante di canapa dagli effetti massicci, la proposta del franchising, assolutamente legale, pare non garantire gli stessi risultati. «Ovviamente, chi la mangerà non arriverà a sballarsi», ha spiegato ad AP News il general manager Panusak Suensatboon, «si tratta essenzialmente di una campagna di marketing. Puoi assaggiare la cannabis e, al massimo, finisci con l’avvertire un po’ di sonnolenza». La Crazy Happy Pizza nasce come un mix di ingredienti che puntano a rievocare il sapore della famosa Tom Yum Gai, la storica zuppa a base di latte di cocco. Oltre alla foglia fritta, posta in cima a scopo decorativo, la marijuana viene mescolata al formaggio e tritata nella salsa. Il prezzo di una porzione è pari a circa 499 baht (sui 15 dollari). E i clienti che preferiscono una versione fai da te possono scegliere tra una ricca selezione di salse e la possibilità di aggiungere altra cannabis col pagamento di un supplemento di 100 baht (più o meno 3 dollari).

Un’operazione di marketing poco fruttuosa

Per quanto sia disponibile in tutti i punti vendita del Paese, le richieste della Crazy Happy Pizza, al momento, sembrerebbero scarse. Anche a causa delle restrizioni a cui è sottoposta: in primis, quella che ne impedisce la sponsorizzazione e la vendita a soggetti di età inferiore ai 12 anni. Una norma che, con la fine della promozione prevista per martedì 30 novembre, porterà lo staff a buttare via oltre un quinto delle foglie acquistate. «Non penso che il mercato sia pronto per questo tipo di prodotti. Lo sapevamo fin dall’inizio», ha dichiarato Suensatboon, «Non abbiamo pensato più di tanto agli incassi, volevamo semplicemente essere i primi a mettere in commercio qualcosa di innovativo». Non è la prima volta che The Pizza Company si lancia in avventure insolite: qualche anno fa, infatti, ha sperimentato anche una pizza a base di durian, un costoso frutto esotico dall’odore pungente. «Cerchiamo di arricchire i nostri piatti con ingredienti nuovi, di tendenza, per far sì che la gente li assaggi e parli di noi». Secondo il professor Wilert Puriwat, adoperare la cannabis a fini pubblicitari ha una sua efficacia ma gli imprenditori hanno bisogno di sviluppare strategie che facciano funzionare gli affari a lungo termine, senza dipendere troppo dalle mode o dagli entusiasmi del momento: «Chi ordina un piatto del genere non lo fa per drogarsi. Vuole semplicemente scattare un selfie da pubblicare sui social e far vedere al mondo quanto sia stato temerario nell’assaggiare una cosa ai limiti della legalità. Bisognerebbe attirare la clientela con buon cibo e un ottimo servizio, non con la marijuana».

Durian Pizza at The Pizza Company… First time and the last time… #food pic.twitter.com/n7XtOMklbf — Koolmasuke @ Thailand (@ooh44) October 19, 2018

Com’è regolamentato l’uso della cannabis in Thailandia

Nonostante l’allentamento delle leggi negli ultimi anni, che ne consentono l’utilizzo a scopi medici e la possibilità di coltivarne un numero ridotto di piante da destinare al consumo privato, in Thailandia, la marijuana ricreativa è ancora illegale e può costare multe salate e il carcere. Sul fronte alimentare, l’eliminazione di alcuni estratti specifici della pianta dalla lista dei narcotici sotto sorveglianza ne ha liberalizzato l’impiego in alimenti e bevande. Ancor prima della depenalizzazione, in realtà, questi prodotti erano già asset di punta del delivery thailandese ma la loro adozione da parte di The Pizza Company ne ha facilitato l’ingresso nei circuiti commerciali più mainstream e incrementato il valore economico.