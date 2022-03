Più forti del destino ultima puntata stasera su Canale 5: cosa sapere

Ultimo appuntamento con Più forti del destino, remake italiano della serie francese Destini in fiamme. Stasera 18 marzo, alle 21,40 su Canale 5, andrà infatti in onda la quarta e ultima puntata della fiction con Laura Chiatti e Giulia Bevilacqua nei panni di Rosalia e Arianna. Ambientata nella Palermo di fine 800, racconta la storia di alcune donne scampate a una terribile tragedia. Nel cast anche Sergio Rubini, Thomas Trabacchi, Loretta Goggi e Dharma Mangia Woods. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Più forti del destino, trama e cast dell’ultima puntata stasera 18 marzo 2022 su Canale 5

Il quarto e ultimo episodio di Più forti del destino inizia con Libero, primo volto della protesta e resistenza cittadina, ormai dietro le sbarre. L’uomo è infatti in prigione con l’accusa di aver innescato le fiamme alla mostra della tecnologia e di essere così responsabile della morte di decine di persone. Destinato alla condanna, continua però a professarsi innocente. Uno di pochi a non escludere la pista dell’incidente sembra essere proprio il commissario di polizia Pietro Lucchesi (Sergio Rubini), ma non ha le prove per poterlo dimostrare. Costanza (Dharma Mangia Woods) nel frattempo è alla ricerca di un modo per salvare la vita del suo amato e, senza pensare alle conseguenze, contatta la stampa e rivela tutta la verità, scatenando la furia di Guglielmo (Thomas Trabacchi), duca di Villalba.

Non va meglio nemmeno la situazione di Arianna (Giulia Bevilacqua) che, sebbene sia riuscita a ricongiungersi con la figlia Camilla (Chiara Cassiano), è ora prigioniera in casa del marito. Nel frattempo Donna Elvira (Loretta Goggi) organizza una grande festa nella sua residenza, ma non ha idea di cosa stia per succedere. Rosalia (Laura Chiatti) ha infatti dato un annuncio scioccante che rischia di cambiare le sorti di un’intera città. Alla festa si presenta anche Ferdinando (Davide Paganini), genero di Elvira e in pieno contrasto con la donna dopo la morte di sua moglie.