Anticipazioni Più forti del destino stasera su Canale 5: tutto sulla seconda puntata

Dopo aver conquistato lo share di mercoledì sera (13,47 per cento) incollando alla tv oltre 2,7 milioni di spettatori, torna Più forti del destino. Stasera 11 marzo, alle 21,40 su Canale 5, andrà in onda la seconda puntata della fiction con Laura Chiatti e Giulia Bevilacqua ambientata nella Palermo di fine Ottocento. Basata su fatti realmente accaduti, è l’adattamento italiano della serie Netflix francese Destini in fiamme. Nel cast anche Loretta Goggi, Sergio Rubini e Thomas Trabacchi. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play, dove è possibile trovare anche la prima puntata.

Più forti del destino, le anticipazioni della seconda puntata stasera 11 marzo 2022 su Canale 5

Dopo il grande incendio alla mostra della tecnologia, la città di Palermo è scossa per le tante vittime. Fra i nomi dei deceduti compaiono anche quelli di Arianna (Giulia Bevilacqua) e Rosalia (Laura Chiatti), anche se il realtà le due donne sono riuscite a scappare dalle fiamme. Quest’ultima infatti è prigioniera di Donna Elvira (Loretta Goggi) da cui tenta invano di fuggire, mentre la prima trova il modo di entrare in contatto con la figlia Camilla (Chiara Cassiano) dicendole di essere pronta a ricongiungersi con lei.

Nel frattempo, dopo il brusco litigio della prima puntata, Costanza (Dharma Mangia Woods) decide di rompere il fidanzamento con Antonio (Teodoro Giambanco), convinta di non provare più alcun sentimento. Scopre però che il loro matrimonio avrebbe portato grandi gioie e ricchezze alla sua famiglia, le cui sorti dipendono direttamente dalla riuscita delle nozze. Decide così di fare un passo indietro e accettare la nuova vita coniugale. Intanto, il commissario di polizia Lucchesi (Sergio Rubini) indica Libero come il responsabile principale della strage, costringendo l’uomo a una latitanza sempre più difficile. Una notte però, Matilde (Alessia Giuliani) scopre l’uomo assieme a Costanza.

Nel frattempo, Arianna organizza assieme a Saverio (Stefano Rossi Giordani) un pericoloso piano ai danni del marito Guglielmo (Thomas Trabaschi) in modo da avere il denaro sufficiente per partire e andare da Camilla. In parallelo, la situazione di Rosalia non fa altro che peggiorare, dato che Donna Elvira la lega a sé con una terribile menzogna.