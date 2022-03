Più forti del destino stasera su Canale 5, la nuova fiction di Mediaset: trama e cast della fiction

Tre donne legate da un destino comune alla ricerca dell’emancipazione nella Palermo di fine Ottocento. Questi i punti chiave di Più forti del destino, nuova fiction di Mediaset da stasera 9 marzo alle 21,40 su Canale 5 con doppio appuntamento settimanale. La serie tornerà infatti in prima serata venerdì 11 marzo per il secondo dei quattro episodi totali. Nel cast Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti e Thomas Trabacchi. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Più forti del destino, trama e cast della serie stasera 9 marzo 2022 su Canale 5

Palermo, anno 1897. Tutta la città attende con trepidazione la nuova mostra delle tecnologie dove sta per debuttare il cinematografo, macchina da presa e proiettore di immagini. Per l’evento arriva anche Arianna (Giulia Bevilacqua), moglie del ricco e violento duca di Villalba Guglielmo (Thomas Trabacchi). Fra il pubblico la donna incontra anche sua nipote Costanza (Dharma Mangia Woods), figlia di Augusto (Paolo Sassanelli), l’uomo che ha portato a Palermo la tecnologia in questione. Non lontano c’è anche Antonio, rampollo di una ricca famiglia cui la giovane è promessa sposa. Ad accompagnarli anche la domestica di famiglia Rosalia (Laura Chiatti), la quale sogna una nuova vita in America con il marito Giuseppe (Giovanni Alzado). Nel pubblico anche Margherita (Francesca Valtorta), figlia di Donna Elvira (Loretta Goggi), in visita a Palermo per lasciare il figlio Tommaso alla custodia di Rosalia.

Nel frattempo, mentre l’evento entra nel suo momento più importante, all’esterno del palazzo un gruppo di anarchici manifesta contro il sistema. Alla loro guida c’è Libero (Leonardo Pazzagli) e, durante gli scontri, divampa un incendio che avvolge l’intero edificio e uccide diverse donne. Arianna, miracolosamente illesa, ha però un’idea: spera che il marito la consideri morta, così da evitare i suoi continui soprusi. La donna dunque si nasconde e medita di fuggire a Roma per ricongiungersi con la figlia che proprio Guglielmo le ha portato via. Costanza intanto si salva solamente grazie all’aiuto di un affascinante giovane e, trovando il fidanzato a casa, lo accusa di averla abbandonata. Rosalia si ritrova a dover difendere se stessa in un ambiente ostile, mentre Donna Elvira deve rimettere insieme i cocci della sua vita. Nel frattempo, il commissario di polizia Lucchesi (Sergio Rubini) inizia le indagini sull’incidente.

Più forti del destino, location e storia vera della serie con Laura Chiatti e Sergio Rubini

Più forti del destino è adattamento italiano della serie francese Le Bazar de la charité (Destini in fiamme), disponibile su Netflix e basata su una storia vera avvenuta nell’omonimo bazar di Parigi. Qui infatti nel 1897 un enorme incendio uccise 126 persone, di cui 118 donne appartenenti all’aristocrazia francese. Tra queste anche Sofia Carlotta di Baviera, sorella della più celebre Sissi, imperatrice d’Austria e Ungheria. Vi parteciparono anche i fratelli Lumiere, pionieri del cinema moderno. Sebbene la storia si svolga a Palermo, la serie Più forti del destino è stata girata in Salento. Oltre al capoluogo Lecce, la troupe ha coinvolto i paesi di San Cesario e San Vito dei Normanni (Brindisi), dove si può riconoscere il castello Dentice di Frasso.