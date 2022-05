Più forte, ragazzi! stasera su Rete 4: trama e curiosità del film con Bud Spencer e Terence Hill

Giuseppe Colizzi dirige Bud Spencer e Terence Hill in Più forte, ragazzi!, commedia del 1972 in onda stasera 7 maggio alle 21,20 su Rete 4. La celebre coppia di attori che hanno fatto ridere generazioni torna qui in un film che li vede nei panni di due piloti dell’aviazione per il trasporto merci in Sud America. Nel cast anche Reinhard Kolldehoff, Riccardo Pizzuti, Marcello Verziera e Cyril Cusack. La visione è già disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Più forte, ragazzi!, trama e cast del film stasera 7 maggio 2022 su Rete 4

La trama di Più forte, ragazzi! vede protagonisti Salud (Bud Spencer) e Plata (Terence Hill), due piloti dell’aviazione che trasportano merci e talvolta persone nei cieli del Sud America. Per arrotondare lo stipendio sono soliti inscenare incidenti grazie alla complicità di Naso (Riccardo Pizzuti), amico di vecchia data sempre a corto di denaro, incassando così i soldi dell’assicurazione. Un giorno però l’aereo ha realmente un’avaria e si trovano costretti a compiere un atterraggio di emergenza nella foresta pluviale.

Giungono così a un villaggio di cacciatori d’oro e indigeni del posto, impiegati per il noto trafficante di gemme preziose Mr. Ears. Qui fanno la conoscenza del Matto, un vecchio minatore del posto che sostiene di aver trovato un giacimento ancora sconosciuto ma incapace di ottenere il credito generale. Trovandosi impossibilitati al rientro in città, i due avviano un’attività per trasporto merci entrando così in competizione proprio con Mr. Ears che, ovviamente, non accetta rivali. Quando la storia del Matto si rivela fondata, la competizione raggiunge livelli inaspettati.

1. Più forte, ragazzi!, addio caro vecchio west

Il film Più forte, ragazzi! segna l’esordio di Bud Spencer e Terence Hill in un film non ambientato nel west. La coppia, che già prima avevano collaborato nei celebri I quattro dell’Ave Maria e Lo chiamavano Trinità, raggiunsero un enorme successo, tanto che il film risultò il quarto incasso dell’anno.

2. Più forte, ragazzi!, il Nastro d’Argento gli Oliver Onions

Apprezzato dai fan che riempirono le sale portando nelle casse del film oltre 4,5 miliardi di lire, Più forte, ragazzi! ricevette anche un importante riconoscimento nazionale. Vinse infatti il Nastro d’Argento per la miglior colonna sonora degli Oliver Onions. Il gruppo romano tornò al fianco di Bud e Terence anche due anni dopo per la soundtrack di …altrimenti ci arrabbiamo!

3. Più forte, ragazzi!, Bud Spencer ottenne il brevetto da pilota

Durante le riprese del film, Bud Spencer sorprese l’intera sorpresa decollando da solo a bordo di un aereo per le riprese e compiendo un atterraggio perfetto sulla pista. Tre anni dopo, l’attore prese il brevetto da pilota ed elicotteri per Italia e Stati Uniti, tanto da fondare nel 1984 una sua personale compagnia, la Mistral Air. Bud Spencer la vendette in seguito a Poste Italiane per comprare una fabbrica tessile che realizzasse vestiti per bambini.

4. Più forte, ragazzi!, i forti tagli alla versione originale

Inizialmente, il film doveva durare oltre due ore, ma Medusa (casa che lo ha distribuito a livello nazionale) decise di operare grossi tagli. Così la versione cinematografica giunse in sala con una durata di 90 minuti. L’edizione in DVD e Blu-ray uscita nel 2016 ha aggiunto alcune scene inedite, pur tralasciando tuttavia molto del girato originale.

5. Più forte, ragazzi!, il titolo nato da una scazzottata

Il titolo del film Più forte, ragazzi! nacque grazie a una scena particolare che vede i protagonisti al centro di una scazzottata. In un particolare momento è possibile vedere un uomo incitare i due alla rissa citando proprio le parole del titolo, venendo subito accompagnato da un pappagallo appollaiato nelle vicinanze.