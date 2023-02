Pistoia, incendio in una casa famiglia: 17enne intossicata in gravi condizioni

Grave incendio in una casa famiglia in provincia di Pistoia. Una ragazza di 17 anni è in gravi condizioni. Il rogo è scoppiato nella tarda serata di ieri in una struttura in località Masotti a Serravalle Pistoiese. I vigili del fuoco allertati immediatamente sono giunti sul posto prima che l’incendio divampasse interessando tutto l’edificio.

Incendio in una casa famiglia in provincia di Pistoia

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sono partite proprio dalla stanza della ragazza che è stata trovata dai soccorritori già priva di sensi a causa del fumo inalato. I Vigili del Fuoco insieme alle forze dell’ordine hanno prestato subito soccorso e attivato il piano di evacuazione. Tutti gli ospiti della casa famiglia sono stati spostati in un’altra struttura protetta della Valdinievole. La casa famiglia ospita soggetti fragili inseriti in particolari percorsi di assistenza.

Indagini in corso sulle cause del rogo

Per fortuna i danni dell’incendio sono stati limitati. Le fiamme non hanno causato ulteriori danni e non si registrano altri feriti. La ragazzina di 17 anni è stata soccorsa dal personale sanitario che già sul posto aveva iniziato subito le manovre di rianimazione, ma le sue condizioni sono apparse subito critiche. É stata trasportata d’urgenza all’ospedale dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Ancora da accertare le cause che hanno fatto divampare il fuoco nella cameretta della ragazza. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri di Pistoia che al momento non hanno escluso nessuna ipotesi, neppure quella dell’origine volontaria dell’incendio.

Un grande spavento per tutta la comunità e per le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti, durante la notte, anche il questore ed il prefetto insieme ai vertici della Fondazione Sant’Atto che gestisce la struttura e che hanno seguito le fasi di spostamento di tutti gli ospiti verso una nuova destinazione protetta.