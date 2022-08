Pisa, multa per chi si siede se non c’è una panchina o il tavolo di un bar

Un’ordinanza del comune di Pisa prevede la multa per chi siede nelle aree pubbliche. La firma è del sindaco Michele Conti. Secondo il documento ufficiale, è vietato «sedersi, sdraiarsi o dormire sul suolo pubblico o nelle aree a uso pubblico o aperte al pubblico passaggio, sui gradini dei piedistalli delle statue e dei monumenti, sulle soglie, sulle pavimentazioni, sui muretti, sui gradini posti all’esterno degli edifici pubblici e privati purché attestanti su area pubblica o soggetta al pubblico transito, sugli spazi verdi, sugli arredi urbani comprese le rastrelliere per le biciclette». Per i trasgressori, le multe vanno dai 25 ai 500 euro, in base alla gravità.

Pisa, come scatta la multa

L’ordinanza è già stata chiamata antibivacco perché l’obiettivo è preservare il Patrimonio Unesco di Pisa dai danni causati da turisti e non solo. Per far scattare la multa basta sedersi dove non ci sono panchine o tavolini di bar o ristoranti. Infatti, sulle panchine ci si potrà sedere, ma non ci si potrà distendere o dormire. Secondo il Comune, i comportamenti che ora sono sanzionati causerebbero problemi di accessibilità per i residenti e i pendolari.

Il provvedimento non riguarda tutta la città, ma solo le aree del centro storico, ad alta vocazione turistica. In particolare, le zone al centro del provvedimento sono Pisa Sud e Pisa Nord. Piazza dei Miracoli è però esclusa dal provvedimento.

La multa non coinvolge Piazza dei Miracoli

Perché la zona più attrattiva per i turisti non è soggetta a questa ordinanza? Secondo il Comune, la zona è recintata di notte, quindi nessuno potrebbe fare dei danni. Durante il giorno, poi, la zona è presidiata, quindi sarebbe molto difficile per qualcuno sedersi proprio in mezzo alla piazza. In più, è quasi una tradizione sedersi sui muretti di mezzo metro e sul prato. La multa potrebbe scattare solo se qualcuno si azzardasse a fare un picnic all’ombra della Torre Pendente.

Per organizzarsi a Pisa contro le multe per chi si siede in realtà è facile. Ci si può fermare in zone dove ci sono delle attività come bar e ristoranti, oppure dove ci sono le panchine.