Pirateria online, verso la stretta: partite oscurate in 30 minuti e multe per chi le guarda

Approvato alla Camera il provvedimento contro la diffusione illecita online di contenuti protetti dal diritto d’autore, dunque contro la pirateria online, ora si passa al Senato.

Il sostegno economico contro la pirateria online

La Camera ha dato il primo via libera al provvedimento per la prevenzione e lo stop della riproduzione illecita online di contenuti tutelati dal diritto d’autore. Le sanzioni previste per coloro che sono attivi nel «settore» della pirateria online sono fino a 3 anni di reclusione e 15 mila euro di multa. Il testo, si legge, «conferisce allo Stato il compito di riconoscere, tutelare e promuovere la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell’innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali, anche di carattere digitale. Lo Stato dovrà, quindi, tutelare il diritto d’autore da ogni violazione e da ogni illecito, compresi quelli perpetrati mediante l’utilizzo di reti di comunicazione elettronica. Assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, per agevolare la produzione, la traduzione e l’internazionalizzazione delle opere dell’ingegno, prevede forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, per rendere maggiormente efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d’autore».

I maggiori poteri dell’Agcom

Una conseguenza del provvedimento saranno maggiori poteri per l’Agcom che potrà ordinare ai fornitori di connessione Internet in tempi molto rapidi di disabilitare l’accesso a contenuti diffusi illecitamente adottando provvedimenti cautelari. Tutto ciò avviene attraverso il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illegali. Quindi chi sceglie di seguire una partita di calcio o un film su un sito pirata vedrà il programma oscurato e apparirà un avviso sullo schermo dell’eventuale segnalazione alle autorità. «Nell’ipotesi di contenuti trasmessi in diretta, il provvedimento è adottato, notificato ed eseguito prima dell’inizio o, al più tardi, nel corso della diretta stessa», si legge nel testo. L’Agcom si occuperà di trasmettere alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l’elenco dei provvedimenti adottati.