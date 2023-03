Piquè sulla canzone di Shakira: «Ognuno fa le sue scelte»

A settimane di distanza, Gerard Piquè dice la sua sulla canzone che l’ex moglie Shakira in un certo senso gli aveva dedicato: «Ognuno fa le sue scelte, ma voglio che i miei figli stiano bene».

Piquè risponde alla canzone di Shakira

Sono ben quattro le canzoni che Shakira ha dedicato al suo ex marito ed alla sua nuova compagna. Dopo il successo di Music Sessions Vol. 53, in cui la cantante paragonava la nuova fidanzata dell’ex calciatore Clara Chia Marti ad una Twingo e ad un Casio, torna con un nuovo testo tutto dedicato all’ex: «Perché mi stai cercando? Se sai che non ripeto gli errori, di’ alla tua nuova bambina che non entro in competizione per gli uomini».

Frecciatine neanche troppo velate che la cantante invia al suo ex marito ed alle quali Piquè fino ad ora non aveva mai risposto. Il calciatore, infatti, non ha mai commentato apertamente né la separazione della moglie né le canzoni provocatorie di Shakira, se non attraverso riferimenti anche ironici come nel caso della Twingo. Lo ha fatto per la prima volta intervenendo al programma radiofonico El mon in onda su RAC1. «L’ho sentita la canzone ovviamente», ha commentato. Ma il suo unico pensiero sono i figli: «Dobbiamo proteggerli».

«Non me la sento di parlarne»

«Ognuno fa le sue scelte, ma voglio che i miei figli stiano bene», è infatti la risposta che Piquè ha dato al conduttore radiofonico che gli ha chiesto della fine del matrimonio e della piccola “vendetta” canora di Shakira. E ancora: «Ognuno prende le decisioni che ritiene appropriate. E non me la sento di parlarne. Voglio solo che i miei figli stiano bene. Ho sempre avuto un rapporto molto stretto con i miei figli e desidero che siano coinvolti in cose che li rendono felici».