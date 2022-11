Piquè annuncia l’addio al calcio: «Sabato l’ultima partita in casa»

Gerard Piquè ha deciso di dire addio al calcio. Il calciatore del Barcellona, dopo essere stato al centro dei riflettori per la separazione con Shakira, ha deciso di ritirarsi e dedicarsi ad altre attività. Sabato sera contro l’Almeria disputerà l’ultima partita al Camp Nou prima di smettere di giocare.

L’emozionante messaggio di Gerard Piquè

Gerard Piquè ha voluto salutare il Barcellona e i suoi tifosi con un messaggio emozionante. Le sue parole sono state: «È da 25 anni che sono entrato nel Barça, sono andato via e sono tornato. Il calcio mi ha dato tutto, il Barça mi ha dato tutto e anche voi, culés, mi avete dato tutto. E ora che i sogni di quel bambino si sono realizzati, voglio dirvi che è arrivato il momento di chiudere il cerchio. Ho sempre detto che dopo il Barça non ci sarebbe stata nessun’altra squadra. E così sarà. Quello di questo sabato sarà il mio ultimo incontro al Camp Nou. Sarò un culé come voi, tiferò per la squadra e trasmetterò il mio amore per il Barça ai miei figli, così come ha fatto con me la mia famiglia. Ma mi conoscete, prima o poi, tornerò».

Il difensore ha anche fatto una promessa ai tifosi che intende mantenere: «Ci vediamo al Camp Nou. Visca el Barça, siempre!».

I trofei del calciatore e il messaggio di Puyol

Gerard Piquè si ritira senza rimpianti visto che in carriera ha vinto di tutto. Con il Barcellona ha conquistato 30 trofei mentre con il Manchester United ha ottenuto 4 trofei. Nel suo palmares figurano anche un mondiale e un europeo vinti con la nazionale spagnola.

Inoltre, sui social è arrivato anche un messaggio da Carles Puyol, storico capitano del Barcellona e per anni compagno di reparto di Gerard Piquè. Puyol ha scritto: «Sono stati molto ingiusti con te…» e ha anche postato una foto che ritrae i due insiemi, come amici di lunga data.