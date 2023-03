È nata la seconda figlia di Pippo Inzaghi e Angela Robusti: si chiama Emilia

È nata poche ore fa la seconda figlia di Pippo Inzaghi e della wedding planner Angela Robust. La piccola si chiama Emilia. Mamma e figlia stanno entrambe bene.

La nascita della seconda figlia di Pippo Inzaghi

A dare la lieta notizia della nascita sono stati direttamente mamma e papà dai loro account Instagram. Pippo Inzaghi ha voluto mostrare la manina della neonata che tiene quella della sua mamma. «Oggi, primo giorno di primavera, sei arrivata tu Emilia, nostra immensa gioia», ha scritto l’ex calciatore, oggi allenatore della Reggina, con un cuore accanto. Inzaghi ha poi voluto rassicurare sulla salute della madre della piccola: «La mamma una roccia, si sta riprendendo».

Anche Angela Robusti, la compagna di Inzaghi, ha postato una foto mentre abbraccia la sua Emilia, ringraziando anche il compagno: «Il secondo miracolo che il tuo papà mi ha donato». Per la coppia infatti, si tratta del secondo figlio dopo Edoardo, nato nell’ottobre del 2021.

La storia tra Pippo Inzaghi e Angela Robusti

Filippo Inzaghi e Angela Robusti avevano annunciato di essere in attesa della seconda figlia, sempre attraverso i social, lo scorso 24 ottobre, il giorno del primo compleanno del primogenito. L’incontro tra i due è avvenuto 6 anni fa durante una festa a Venezia: «Non avevo mai visto una partita di calcio, nella mia famiglia amiamo il motociclismo e poi era troppo grande per i miei gusti, 15 anni di più. Così non gli ho dato il numero». Inzaghi però non ha mollato: «Mi ha cercata sui social e invitata a cena in uno stellato: una settimana dopo siamo andati a vivere insieme». La coppia è insieme da cinque anni, lui ne ha quasi 50 anni e lei 34. Lei è laureata in Architettura e lavora come organizzatrice di eventi e wedding planner. Lui attualmente è allenatore della Reggina, in Calabria.