Pippo Franco si candida nella lista di Michetti per il Campidoglio

Pippo Franco scioglie le riserve e scende in campo: il comico, 80 anni, si candida nella lista personale di Enrico Michetti, frontman scelto dal centrodestra per le Comunali di ottobre a Roma. «Voglio rilanciare la cultura di Roma», ha detto l’attore all’Ansa. «Ho accolto il suo invito (di Michetti, ndr) per poter essere utile all’arte, settore dimenticato nella Capitale». E, ancora: «Ho una visione ampia di quello che si può fare, nella mia vita non sono stato solo attore ma anche pittore, scrittore, ho lavorato molto con il teatro, è un mondo che mi appartiene e che conosco bene». E infatti Pippo Franco non è nuovo al richiamo della politica. Il comico del Bagaglino si era già candidato al Senato sempre con il centrodestra nel 2006 con la lista della Democrazia Cristiana per le Autonomie. Nonostante la lista avesse l’appoggio di Giulio Andreotti, ottenne solo lo 0,7 per cento e lui non venne eletto. Franco non si è però dato per vinto e, nonostante oggi non dichiari la sua appartenenza politica né per chi abbia votato in passato, nel 2013 ha partecipato alle primarie di Fratelli d’Italia sempre per sindaco di Roma ottenendo 205 voti tra gli iscritti. Che questa sia la volta buona? Pippo Franco comunque è in buona compagnia. Nella stessa lista in appoggio al candidato di centrodestra per Roma corrono anche Antonio Di Carlo, 59 anni, ex centrocampista della Roma ai tempi di Sven-Göran Eriksson e Manuela Villa, cantante, figlia di Claudio.