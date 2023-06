Pippo Baudo, la vita privata: le due mogli e le tre ex storiche

Ques’toggi, mercoledì 7 giugno, Pippo Baudo compie 87 anni. Il conduttore, fra i volti storici della tv italiana più amati in assoluto, ha avuto nel corso della sua vita (al di là delle indubbie soddisfazioni personali) anche numerose storie d’amore piuttosto importanti. Forse non tutti sanno, infatti, che il soprano Katia Ricciarelli è stata soltanto una delle cinque donne che hanno fatto battere il cuore al presentatore siculo. Ecco dunque tutto quello che c’è da sapere sulla sua vita sentimentale fino a questo punto.

Chi è la prima moglie di Pippo Baudo?

La primissima compagna (ma non moglie) di Baudo è stata Mirella Adinolfi, più vecchia di lui di 6 anni. Quando i due si conobbero e innamorarono, infatti, la donna era già sposata con un dirigente RAi (Tullio Formosa) e Baudo fu così costretto a tenere la relazione segreta. Dal loro rapporto nacque il primo figlio del conduttore, Alessandro: l’uomo nato nel 1962 è stato ufficialmente riconociuto dal padre solo molti anni dopo, nel 1996. Di Adinolfi, come riporta Il Sussidiario, Baudo aveva dichiarato: «Io e Mirella siamo stati insieme per diverso tempo anche se lei era sposata e madre di due figli. Avevo soltanto 25 anni ed ero da poco tempo arrivato a Roma da Catania per tentare la strada dello spettacolo. Quando Mirella si rese conto di aspettare un figlio da me ci ritrovammo di fronte ad una situazione senza via d’uscita. Allora per adulterio era prevista perfino la galera, non avevamo alcuna possibilità di conciliare la sua posizione di moglie e madre con la nostra relazione».

La prima vera moglie di Baudo è Angela Lippi, che l’avrebbe reso padre per la seconda volta di Tiziana, che oggi lavora con il padre in veste di sua segretaria e assistente. I due figli, inoltre, l’hanno reso nonno di tre nipoti e persino bisnonno: il nipotino Sean è infatti diventato padre per la prima volta nel 2010.

Due relazioni importanti prima del matrimonio con Katia Ricciarelli

Baudo, che oggi non risulta legato sentimentalmente a nessuna donna, è stato insieme a Katia Ricciarelli dal 1986 al 2007. Prima del matrimonio con lei, ad ogni modo, il conduttore aveva avuto altre due importanti relazioni con Alida Chelli e Adriana Russo. La Ricciarelli avrebbe dovuto renderlo padre di un terzo figlio ma Baudo la invitò ad abortire, in quanto pensava che fosse troppo presto per lui diventare di nuovo genitore.