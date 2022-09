Piove troppo, studente chiede al sindaco di chiudere le scuole: la risposta ironica

«Troppo assai? E come chiudo le scuole se scrivete così? Dovreste andarci anche il pomeriggio». Così il sindaco di San Giorgio a Cremano, nel Napoletano, risponde ironicamene su Facebook a un giovane studente che gli chiede di chiudere le scuole per via delle forti precipitazioni. A rivelarlo è lo stesso primo cittadino Giorgio Zinno, che poi posta tutto sui social. Infatti, l’uomo afferma che diversi ragazzi gli hanno chiesto di chiudere le scuole per via del maltempo.

La richiesta dello studente

«nche stasera passo qualche ora a rispondere a ragazzi o ragazze che mi chiedono di chiudere le scuole. Rispondo tentando di far capire che si chiudono solo nel caso in cui abbiamo materialmente atti che comprovano un reale pericolo. A qualcuno rispondo cercando di far capire che prima viene l’educazione e poi si può contattare qualcuno, mentre con altri instauro battibecchi pseudocomici come quello del post. Se chiudiamo abbiamo i genitori contrari e quelli a favore. Se chiudiamo e non piove, siamo folli perché chiudiamo con il sole. Se non chiudiamo e piove, siamo irresponsabili perché non abbiamo previsto la pioggia» commenta il sindaco.

Lo studente, come molti altri, aveva solo domandato se fosse possibile chiudere per via della pioggia. «Per favore sindaco potrebbe chiudere le scuole, sta piovendo troppo assai, per favore. Spero che leggerà questo messaggio. Grazie» scrive lo studente, con tanto di cuoricini. Questo però non è bastato per il primo cittadino.

Piove: la risposta del sindaco

«Quando eravamo piccoli noi, non sapevamo neanche cosa fosse l’emergenza meteo. Quando eravamo piccoli noi, non sapevamo neanche chi fosse il Sindaco, figurati potergli scrivere o parlargli. Quando eravamo piccoli noi, se davamo il ‘tu’ a un vicino o ad un prof. i nostri genitori ci davano paterni scappellotti, senza avere assistenti sociali dietro la porta. E rispondo spiegando: che le notizie si prendono dai mezzi di comunicazione ufficiali; che la scuola non è un gioco; che prima di scrivere ci vuole educazione; che a volte una risata ci può aiutare nelle giornate pesanti».

Così risponde il primo cittadino, prima di postare tutto sui social. I commenti non mancano sulla sua pagina ufficiale. «Vabbè direi che adesso si sta concentrando un po’ troppo anche lei.

Non credo sia il modo migliore di usare le ore serali, per il sindaco di un posto pieno di gente e problemi come San Giorgio, poi non so» commenta una signora.