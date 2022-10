Piombino, ok al rigassificatore: in cambio bollette scontate del 50%

Via libera ai lavori di Snam per installare il rigassificatore nel porto di Piombino. È attesa la firma del presidente della Toscana e commissario per l’opera Eugenio Giani, che martedì darà l’autorizzazione formale a procedere. Già venerdì scorso, al termine di una riunione della conferenza dei servizi, aveva dato il suo parere positivo. Intanto però il sindaco della città ha annunciato che l’amministrazione farà ricorso al Tar.

Via libera al rigassificatore nel porto di Piombino

È attesa per martedì la firma formale di inizio lavori per il rigassificatore nel porto di Piombino. Il presidente della Toscana, nonché commissario per l’opera, Eugenio Giani, ha già dato il suo parere positivo venerdì scorso. Intanto, però, il sindaco della città ha annunciato che l’amministrazione farà ricorso al Tar.

«È un procedimento che fa acqua da tutte le parti, doveva contemplare l’ipotesi onshore in porto e l’ipotesi offshore fuori dal porto e in realtà nemmeno oggi c’è un progetto», ha dichiarato il primo cittadino Francesco Ferrari (Fdi). «Il commissario straordinario ha assunto questo incarico in maniera sbagliata con l’obiettivo di autorizzare l’opera. In realtà lui doveva assumere il ruolo di commissario straordinario per verificare se quest’opera potesse essere autorizzata, e i nostri pareri, comprese le integrazioni che abbiamo depositato, confermano inequivocabilmente che quell’opera è dannosa e non poteva essere autorizzata. Ecco perché andremo a fare ricorso all’autorità giudiziaria. Riteniamo fondamentale che ci sia un vaglio da parte di un soggetto terzo in ordine alla correttezza della procedura della Conferenza dei servizi e in base anche all’esito di quella autorizzazione».