Il Pulitzer David Kertzer a Roma, il quiz Tv, Soldini e Canzoni di Intesa e Ilaria Cucchi alla Link Campus University: le pillole del 9 maggio

Direttamente dagli Stati Uniti a Roma, a Villa Aurelia: lo storico e premio Pulitzer David Kertzer, ospite dell’American Academy in Rome di cui è stato Resident nel 2000, arriva nella Capitale italiana per parlare, martedì 10 maggio, del suo nuovo libro The Pope at War: The Secret History of Pius XII, Mussolini, and Hitler. L’incontro, che è organizzato dai Friends of the Library dell’Accademia, presenterà anche gli interventi di diversi studiosi ed esperti di storia del fascismo e dei totalitarismi come Ruth Ben-Ghiat, Resident 2022 e docente di Storia Italiana alla New York University, Lutz Klinkhammer, vice direttore e referente per la storia contemporanea dell’Istituto Storico Tedesco a Roma, e altri ancora. Frutto di un lavoro di ricerca svolto a seguito della recente apertura degli Archivi Vaticani, The Pope at War ruota attorno alla figura di Pio XII, alle sue azioni durante la Seconda Guerra mondiale e alla sua posizione rispetto all’Olocausto. Kertzer è Paul Dupee Jr. University Professor in scienze sociali e professore di antropologia e studi italiani alla Brown University, dove è stato rettore dal 2006 al 2011. È autore di 12 libri, tra cui The Pope and Mussolini, vincitore di un premio Pulitzer.

Intesa lancia il quiz Tv, soldini e canzoni

Il Museo del Risparmio, museo di Intesa Sanpaolo dedicato all’educazione finanziaria unico nel suo genere, che contribuisce con le sue attività anche a rafforzare l’impegno in ambito Esg della Banca, festeggia fino al 15 maggio i suoi primi 10 anni di attività con l’ingresso gratuito agli spazi espositivi e una serie di originali iniziative rivolte a giovani e adulti. Non poteva mancare un riferimento anche all’Eurovision Song Contest, l’evento musicale più importante al mondo in scena a Torino nel medesimo periodo, con una serie di appuntamenti organizzati dal Museo che uniranno simbolicamente il mondo della musica con quello dell’economia e del risparmio. Un esempio? Sabato 14 maggio, nel pomeriggio, protagonista sarà il live-quiz musicale Tv, Soldini e Canzoni dove, ripercorrendo alcuni anni d’oro dell’Eurovision, genitori e bambini si sfideranno a colpi di domande a tema storico-musicale con in palio alcuni gadget del museo. Per l’occasione fino al 31 maggio il pubblico potrà visitare anche lo speciale allestimento della collezione di salvadanai del museo, intitolato “Risparmio a tempo di musica”. Infine, per tutto il periodo dell’Eurovision Song Contest, il Museo del Risparmio diventerà la redazione mobile ufficiale di Radio Immaginaria, la radio degli adolescenti, ospitando i giovanissimi speaker dell’emittente che racconteranno gli eventi organizzati e gli appuntamenti della kermesse musicale attraverso le varie piattaforme multimediali.

Ilaria Cucchi alla Link Campus

Centinaia di ragazzi provenienti da tutta Italia, otto tavoli tematici e un’indagine che ha coinvolto migliaia di studenti del nostro Paese. La decima edizione di ProteoBrains, la due giorni organizzata da “Generazione Proteo”, l’Osservatorio permanente sui giovani di Ateneo, fa da apripista e da collettore per tornare ad aggregare ragazzi di ogni parte d’Italia dopo due anni di distanziamento forzato. Il 12 e il 13 maggio prossimi sarà presentato, presso la sede della Link Campus University, il “Rapporto di ricerca nazionale sui 16-19enni italiani”, un ‘selfie generazionale’ scattato attraverso le aspirazioni, le aspettative, le opinioni e le paure dei giovani italiani che stanno ultimando le scuole superiori. Ad aprire la conferenza di presentazione sarà Carlo Alberto Giusti, rettore della Link Campus University. Dopo l’introduzione di Roberto Russo, direttore generale della Link Campus University, sarà Nicola Ferrigni, direttore dell’Osservatorio “Generazione Proteo”, presenterà i risultati del rapporto di ricerca dell’Osservatorio. Al dibattito interverranno monsignor Andrea Lonardo, direttore Ufficio Pastorale Universitaria, Ilaria Cucchi e, in collegamento da Washington, il generale Roberto Vittori, astronauta Esa. Concluderà Barbara Floridia, sottosegretaria all’Istruzione.

L’accademia di San Luca e la via dell’Impero

L’Accademia Nazionale di San Luca parteciperà sabato alla romana Notte dei Musei, con l’apertura serale della Galleria situata al terzo piano di Palazzo Carpegna. Per l’occasione, a cura di Fabrizio Carinci, Serenita Papaldo e Claudio Strinati, verranno inaugurate due nuove sale. Una è dedicata interamente a Raffaello, come era all’interno della storica sede in via Bonella al Foro Romano, demolita nel 1932 per far posto a via dell’Impero cara a Benito Mussolini. La sala Raffaello si caratterizza per essere uno spazio dedicato all’Urbinate con opere a lui attribuite in antico che ne perpetuano il mito tra originali, lavori di bottega e copie d’autore. Sono così esposti il San Luca che dipinge la Vergine ritenuta opera raffaellesca e divenuta nel tempo quasi simbolo stesso dell’istituzione e la sua copia, realizzata nei primi anni venti del Seicento da Antiveduto Gramatica. La sala è inoltre arricchita dalla copia realizzata da Pietro da Cortona della Galatea di Villa Farnesina e dal Putto reggifestone recente oggetto di studi e restauri conservativi. Per l’occasione viene inoltre riallestito, aggiornato con nuove opere provenienti dai depositi, Il Gabinetto Riservato, come agli inizi del XIX secolo era chiamata la piccola sala del Campidoglio dove erano raccolte opere di Sei e Settecento considerate troppo licenziose e sconvenienti per essere esposte in pubblico e donate nel 1845 all’Accademia di San Luca.