Pio La Torre, stasera su Rai3 il doc di Veltroni Ora tocca a noi

A 40 anni dalla sua scomparsa, Rai3 dedica la prima serata a Pio La Torre, uno dei maggiori eroi italiani della lotta contro la mafia. Stasera 16 dicembre alle 21.25 andrà in onda infatti il documentario Ora tocca a noi di Walter Veltroni con la collaborazione di Monica Zapelli. Produzione Minerva Pictures con Rai Documentari, ripercorrerà le fasi salienti della vita di La Torre grazie al contributo di illustri voci e personalità italiane. Fra gli ospiti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Ora tocca a noi – Storia di Pio La Torre, le anticipazioni di stasera 16 dicembre 2022 su Rai3

Palermitano, classe 1927, Pio La Torre dedicò la sua intera vita alla lotta contro Cosa Nostra. Sin dall’inizio al fianco dei braccianti e lavoratori siciliani, entrò giovane nella Cigl e, a seguire, nel Partito Comunista Italiano di cui ricoprì anche la carica di Segretario regionale. Fu grazie a una sua proposta che il Parlamento varò nel 1982 una legge per introdurre nel codice penale il reato di associazione di stampo mafioso. Il suo impegno attivo e costante portò la malavita, in particolar modo Totò Riina e Bernardo Provenzano, ad organizzare il suo omicidio il 30 aprile 1982, mentre era a bordo di un’auto con Rosario di Salvo. Il documentario Ora tocca a noi di Veltroni in onda stasera 16 dicembre cercherà, per la prima volta, di restituire la sua storia tramite materiale d’archivio e interviste inedite a chi condivise con lui la scena.

Dai comizi agli interventi nei congressi di partito, fino ai discorsi in Parlamento, con grande spazio a quello dopo l’omicidio di Piersanti Mattarella. Il documentario di Veltroni accoglierà la testimonianza di illustri personalità italiane, su tutte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «La legge che porta il nome di Pio La Torre è essenziale per la lotta alla mafia», gli si sente dire nelle anticipazioni. In Ora tocca a noi si potranno ascoltare le parole di Giuseppe Tornatore, regista premio Oscar per Nuovo Cinema Paradiso. Sarà lui a ricordare i primi momenti successivi alla morte di La Torre con le terribili immagini dell’attentato. Fra gli ospiti anche Emanuele Macaluso, allora deputato del Partito Comunista e poi direttore de L’Unità e l’ex capo della Squadra Mobile di Palermo Francesco Accordino. Parlerà anche il figlio di Pio La Torre, Franco, assieme a Tiziana di Salvo, figlia di Rosario.